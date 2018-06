Laura Russo, un voto escobarense a favor de la despenalización del aborto

La diputada de Unidad Ciudadana integró la mayoría de 129 legisladores que logró la media sanción del proyecto de ley. “No se trata de aborto sí o aborto no, se trata de legal o clandestino”, expresó en la histórica sesión.

Al igual que muchos de sus pares, Laura Russo no tenía una posición definida cuando el debate por la despenalización del aborto se instaló en la Cámara de Diputados. Pero en la recta final hacia la sesión que le dio media sanción al proyecto de ley terminó inclinándose a favor y, de hecho, el martes firmó el dictamen de mayoría que favoreció el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

“Este es un día histórico, porque los abortos en la Argentina están sucediendo desde hace tiempo, se están perdiendo muchas vidas en prácticas abortivas y por primera vez en este recinto, luego de casi cien años, estamos debatiendo qué vamos a hacer al respecto”, expuso la legisladora escobarense al hacer uso de la palabra durante la maratónica e histórica sesión de la Cámara Baja, que se inició el miércoles al mediodía y terminó este jueves a las 10 de la mañana.

Cuando la discusión por la despenalización del aborto ingresó a Diputados, la representante de Unidad Ciudadana presentó un proyecto impulsando una consulta popular, que finalmente no prosperó. Y al hablar en la sesión reconoció como una idea “superadora” el ciclo de exposiciones que se desarrolló en los últimos dos meses.

https://www.facebook.com/LauraRussoSujarchuk/videos/1965775237060273/

“Creo que este debate nos hace buenos ciudadanos, porque saca lo mejor de cada uno de nosotros, aún en posiciones antagónicas”, sostuvo la legisladora, quien se declaró “convencida de votar esta ley”, que finalmente recibió media sanción con 129 votos a favor y 125 votos en contra

“No podemos dejar que nuestras creencias personales se impongan sobre el derecho a la salud de miles de mujeres. Estar en contra, excluye, estar a favor nos contiene a todas, aún a quienes tendrán la libertad de no ampararse en esta ley. No se trata de aborto sí o aborto no, se trata de legal o clandestino”, expuso en otro tramo de su alocución la diputada de Unidad Ciudadana.

“Voto a favor de la mujer rica y de la mujer pobre, a favor de la maternidad deseada y a favor de la despenalización del aborto”, concluyó Russo. Con esta postura, la esposa del intendente Ariel Sujarchuk recompuso la imagen ante sus votantes, que se había visto seriamente afectada por su sorpresiva ausencia en la votación de la controvertida reforma previsional, a fines de diciembre.

Fuente: El Día de Escobar











