Fractura y crisis en el bloque macrista: echaron a la concejal Carina Chmit

La decisión, de la que oficialmente no se informaron los motivos, fue tomada por Leandro Costa. “Voy a seguir trabajando y nadie me va a silenciar”, afirmó la legisladora, que rompió en llanto durante la sesión.

A nivel local, el macrismo atraviesa probablemente su peor momento. Desdibujado en el Concejo Deliberante, donde sus discrepancias con el oficialismo en los expedientes más vidriosos son cada vez menores, con Leandro Costa más ausente que presente en su rol de conductor y algunos roces internos ya inocultables, lo que antes era cohesión pura y dura ahora empieza a mostrar serias fisuras. A tal punto que el bloque de concejales acaba de perder un miembro a partir de la decisión de apartar de sus filas a Carina Chmit.

La medida se formalizó el martes, a través de una escueta nota que la bancada presidida por Esteban Colley presentó en la Mesa de Entradas del Legislativo. En el escrito se informó la composición del espacio, detallando los nombres de cada integrante y sin mencionar a Chmit. Oficialmente, no se explicaron los motivos por los que fue excluida, pero trascendió que sería una sanción a su falta de organicidad. Por ejemplo, a la hora de votar algunos temas o al presentar proyectos por su propia cuenta.

En el inicio de la sesión de este miércoles, la concejal maschwitzense pidió la palabra para referirse al asunto. “Se me expulsó del bloque. Pero yo sigo siendo de Cambiemos, más que nunca hoy”, expresó, visiblemente compungida y sin poder contener las lágrimas.

Con la garganta anudada y sollozante, retomó: “La única manera de que deje de pensar es estando muerta, pero voy a seguir trabajando y nadie me va a silenciar”. El destinatario de sus palabras era Leandro Costa, quien casualmente no concurrió a la sesión. Sus ex compañeros de bloque optaron por el silencio, quizás con un poco de culpa y vergüenza por una situación indeseada en la que les tocó ser partícipes necesarios.

De profesión docente, Chmit ingresó al Concejo Deliberante en diciembre pasado, tras haber conseguido el cuarto lugar en la lista encabezada por Costa, aunque nunca formó parte del sector conducido por el hijo del senador provincial. Es vox pópuli que su incorporación al macrismo se dio por un acuerdo entre bambalinas con Walter Blanco, el otrora jefe de Gabinete de Sandro Guzmán, autorizado por dos funcionarios con poder de birome y veto en el armado electoral de Cambiemos: el jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai; y el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.

En su currículum, Chmit cuenta con el antecedente de haber llegado a la función pública desde el Partido Unidad Federalista (Paufe) de Luis Patti. En 2007 asumió como consejera escolar y al tiempo acompañó -primero a regañadientes y después mansamente- el salto de Guzmán al Frente para la Victoria. De hecho, en 2011 fue reelecta por el kirchnerismo y después asumió la presidencia del organismo.

Ahora quedó marginada a un monobloque al que todavía no le puso nombre. Pero asegura que seguirá siendo amarilla, aunque Costa le haya sacado la roja.

Fuente: El Día de Escobar











