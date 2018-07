Concejales y funcionarios no quedarán exentos de pagar el estacionamiento

Sin coronita: Concejales y funcionarios municipales no estarán exentos de pagar el estacionamiento medido. Así lo dispone una ordenanza sancionada ayer por unanimidad (en algunos casos, a regañadientes) en el Concejo Deliberante, a partir de un proyecto que presentó Carina Chmit.

