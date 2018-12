Polémica en el Legislativo por el nombre del futuro colegio preuniversitario

El establecimiento se llamará Ramón Cereijo, en homenaje al primer ministro de Hacienda de Perón. Desde el massismo cuestionaron que el macrista Leandro Costa se haya referido al proyecto como “un costo”.

En la última sesión del año del Concejo Deliberante, llevada a cabo este miércoles a la tarde, se trataron veinte expedientes de distinta valía y tenor, pero el que se robó toda la atención fue quizás el menos esperado: un proyecto de ordenanza para ponerle nombre al colegio preuniversitario de Escobar, que empezará a funcionar en 2019 en el Polo de Educación Superior.

Si bien la iniciativa terminó siendo aprobada por unanimidad y, de esa forma, el establecimiento llevará el nombre del prestigioso economista y docente Ramón Antonio Cereijo -fallecido en 2003 a los 90 años, fue el primer ministro de Hacienda del presidente Juan Domingo Perón-, su tratamiento generó una fuerte controversia entre los bloques de Cambiemos y del Frente Renovador.

“Cereijo es todo, menos de Escobar. Y llama la atención que teniendo un programa para destacar las raíces, cultura y nuestra historia -“Identidad Escobar”-, este instituto secundario, de gestión privada, que a los escobarenses nos va a salir aproximadamente 100 millones de pesos, que van a salir de la venta de más de veinte terrenos, no lleve el nombre de ningún educador de Escobar o que se decida en una asamblea de la UBA”, criticó el concejal macrista Leandro Costa.

En esa línea, además de reclamar que “la futura comunidad educativa” sea quien “decida el nombre del instituto”, adelantó que presentará un proyecto de ordenanza para establecer que el dinero sobrante de la venta de los veintidós terrenos fiscales con la que el Municipio financiará la obra del edificio del colegio preuniversitario, “sea destinado” a la construcción del edificio para el Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnica de Escobar.

La respuesta no tardó en llegar, pero no provino desde la bancada oficialista de Unidad Ciudadana sino desde el Frente Renovador. “Quiero decir que la educación no tiene costo, es una inversión. Acá se están invirtiendo $100 millones, no se están gastando. Hay una diferencia muy importante”, remarcó el titular de la bancada, Gonzalo Fuentes y Arballo.

“Entiendo que en el fragor de la sesión uno dice una palabra cuando quiere decir otra, pero es muy importante dejar en claro que la instalación del colegio preuniversitario es un hito para Escobar”, ahondó el concejal y abogado.

“Un colegio es mucho más que un edificio, es un concepto, una currícula, un grupo de educadores y de jóvenes que van a formarse. Esto es muy importante, porque la apuesta que se está haciendo es buscar la formación de excelencia de los jóvenes del Partido de Escobar. Nosotros somos escobarenses y queremos que lo mejor esté acá”, concluyó el referente massista.

Más tarde, Costa quiso volver sobre sus pasos y aclarar el tema de la terminología empleada, pero ya pareció demasiado tarde.

Así, tras un debate que duró más de quince minutos y sorprendió a propios y extraños, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la designación del nombre “Dr. Ramón Cereijo” al futuro colegio preuniversitario de Escobar.

