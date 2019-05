Emplazarán un monumento a la Biblia en un sector de la plaza central de Escobar

La escultura será instalada en la esquina de Estrada y Asborno, frente al Palacio Municipal. Tendrá grabados del “texto sagrado” en latín, hebreo y castellano. Fue una propuesta del oficialismo, que el Concejo aprobó por mayoría.

Próximamente, la plaza principal de Belén de Escobar sumará un nuevo monumento. En este caso, dedicado a la Biblia, a partir de un proyecto de ordenanza que fue presentado en 2016 y que recién tuvo tratamiento en la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, establece el emplazamiento de una escultura que cuente con grabados del “texto sagrado” en latín, hebreo y castellano en el sector comprendido entre las calles Estrada y Asborno, frente al Palacio Municipal.

“Los monumentos en los espacios públicos son una comunión institucional entre el Municipio, las iglesias y la comunidad en general”, justificó la concejal Patricia Durán (Peronismo que Hace), a la hora de defender la iniciativa.

Por su parte, el presidente del bloque del Frente Renovador, Gonzalo Fuentes y Arballo, destacó la “centralidad” de la religión como uno de los pilares de la sociedad. “Es momento de reafirmar el concepto de la Biblia, que es libro que une a las religiones en todas sus vertientes”, afirmó.

A pesar de que no hubo debate y el expediente contó con el visto bueno de todas las bancadas, el proyecto despertó tibias quejas. Por caso, Carina Chmit cuestionó que no se conmemore a otros credos: “Me gustaría que sea más integral, teniendo en cuenta que hay religiones que no están dentro del monumento. Tenemos una comunidad japonesa muy grande en el distrito. También está el Islam, que tiene su propio libro sagrado. Que sea para todas las religiones y no solo para una”, manifestó.

Por el mismo camino fue Diego Castagnaro (Cambiemos), quien hizo énfasis en que la escultura debería ser “más ecuménica”. “El Papa siempre aboga por ir hacia eso”, argumentó.

Finalmente, ante una numerosa cantidad de pastores y fieles evangélicos presentes alrededor del recinto, 23 concejales votaron de manera favorable y solo la massista Roxana Cabrera se abstuvo, aduciendo motivos personales.

De esta manera, la Biblia, uno de los textos más antiguos de la humanidad, tendrá su homenaje en pleno centro de la ciudad.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

