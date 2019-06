El hijo de un fiscal federal se incorporó al bloque de concejales de Cambiemos

Se trata de Federico Taiano, quien asumió en reemplazo de Leandro Costa. Vive en Maquinista Savio hace tres años y trabaja en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Su padre investiga la muerte de Alberto Nisman.

En la acotada sesión del Concejo Deliberante de este miércoles, que apenas duró 15 minutos y no tuvo temas de relevancia en tratamiento, la principal novedad fue la incorporación de Federico Taiano (33) al bloque de concejales de Cambiemos, quien ocupará la banca que dejó Leandro Costa para abocarse a la campaña electoral.

Hijo del fiscal federal Eduardo Taiano, de gran notoriedad por investigar la muerte de su colega Alberto Nisman, el flamante concejal lleva tres años radicado en Maquinista Savio. Acompañado por allegados y familiares, entre los que estaba su padre, hizo el juramento de rigor ante el presidente del Concejo, Pablo Ramos, y se incorporó a la bancada que preside Esteban Colley.

Taiano es funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Cristian Ritondo. Primero fue director del Programa Integral de Protección Ciudadana y ahora está a cargo de Relaciones con la Comunidad.

Antes estudió Derecho y trabajó durante cinco años en tribunales. Su militancia en el macrismo comenzó cuando inició un paréntesis en su carrera universitaria, se alejó del mundo judicial y se acercó a un local partidario del PRO en el barrio porteño de Mataderos.

De allí pasó a la Legislatura de la Ciudad, donde integró la Dirección de Asuntos Jurídicos, y comenzó a trabajar para Ritondo -por entonces, vicepresidente del cuerpo-, con quien continuó desde entonces.

Muy posiblemente, en las próximas horas tome licencia en el ministerio para enfocarse de lleno en su nueva responsabilidad. “Tengo que charlarlo con Ritondo para resolverlo. Él siempre me apoyó, como lo hace con toda la gente con la que trabaja”, expresó en declaraciones a El Día de Escobar, elogiando a quien encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales del frente Juntos por el Cambio.

Sobre su rol en el Concejo, adelantó: “Voy a tratar de utilizar la experiencia que acumulé durante estos años en cuestiones relacionadas a la seguridad y colaborar en lo que pueda. Ya me estoy empapando en los proyectos presentados”.

El flamante legislador afirmó que esta posibilidad no estaba en sus planes. “No me lo esperaba, no estaba en mi futuro inmediato. Me enteré hace muy poco de que iba a asumir y estoy muy contento de sumarme al proyecto de Leandro (Costa)”, afirmó.

En 2017, su presencia en la lista de Cambiemos generó cierto revuelo en los medios masivos por el vínculo con su padre, uno de los investigadores de varias de las causas más sensibles para el kirchnerismo.

“Mi papá tiene su trabajo de toda la vida, al que dedicó más de 25 años y aún le dedica. Yo tomé otro camino, tengo vocación política. Él me apoya desde su lugar, sin involucrarse, porque la verdad es que a él nunca le interesó eso. La relación es de padre e hijo y no tiene ningún sentido político”, manifestó.

En las últimas elecciones legislativas fue el séptimo precandidato a concejal y no llegó a entrar. Pero ahora, ante la salida del referente local del macrismo y el pedido de licencia de Constanza Bachmann -quien ocupaba el sexto puesto y le dejó su lugar-, a Taiano le llegó la oportunidad de integrarse al Concejo Deliberante y ser parte del bloque opositor al intendente Ariel Sujarchuk.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

