El Concejo Deliberante volvió a debatir un proyecto para prohibir la pirotecnia

Por unanimidad, los concejales aprobaron un pedido para que la Legislatura provincial sancione una ley en contra de su uso y comercialización. Desde el macrismo, igualmente, reclamaron una decisión a nivel local.

Un viejo debate volvió a flote este miércoles en el Concejo Deliberante: la prohibición del uso de la pirotecnia en el partido de Escobar. Con posiciones contrapuestas, el oficialismo y la oposición terminaron aprobando un proyecto de resolución para exigirle a la Cámara de Diputados de la provincia la sanción de una ley que ponga límites a su comercialización y utilización indiscriminada.

La cuestión de los fuegos artificiales sonoros y la problemática que generan en las personas con autismo y en los animales no es algo nuevo. En varios municipios del país ya se tomaron medidas al respecto y en Escobar hace algunos años que el tema está en la palestra. De hecho, el expediente que se discutió en la sesión fue iniciado en 2017 por el ex concejal Miguel Jobe.

“Este bloque está muy interesado en que la pirotecnia sonora no se use, pero sabemos que no se puede prohibir la venta de algo que no está legislado provincialmente”, expuso el concejal Juan Carlos Toledo, del bloque Peronismo que Hace-Unidad Ciudadana.

La macrista Carina Chmit coincidió y sostuvo que “es muy difícil” impedir que se compre en otro lugar. Sin embargo, puso reparos: “Eso no quita que nosotros no podamos tratarlo localmente, porque estamos autorizados para hacerlo mientras esperamos una ley provincial”.

“Nosotros tenemos responsabilidades en la venta, el acopio y la distribución de pirotecnia a nivel local. Estos años hemos visto que no se está haciendo de la forma debida, ordenada y segura”, argumentó, en la misma sintonía, Diego Castagnaro, del bloque de Cambiemos.

La posición más dura de la bancada opositora vino de parte de su titular, Esteban Colley. “No encuentro ningún motivo legal que nos impida prohibir la venta en Escobar”, manifestó en su primera alocución.

“¿Para qué estamos acá nosotros? No debatamos más, pateémosle la pelota a las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires y que resuelvan por nosotros. Dictemos resoluciones y hagamos lobby para que ellos dicten una ley que nos obligue a nosotros. Es un sinsentido absoluto y no resiste ningún análisis”, agregó el concejal maschwitzense, elevando la temperatura del debate.

“Tenemos un compromiso en darle una respuesta a los vecinos del partido de Escobar, pero no podemos hacer eso pasando por encima de otros sin tener en cuenta la legislación vigente”, le respondió Nicolas Serruya, del bloque oficialista.

Previamente, Luis Carranza, del Frente Renovador, propuso llevar a cabo una acción entre todos los bloques para que se apruebe la ley provincial. “Acá tenemos que definir si hacemos acciones concretas o para la tribuna. Los que estamos sentados en esta bancada tenemos claro que por encima de las ordenanzas están las leyes. En este caso, sancionar una ordenanza sería incompleta porque cualquier vecino podría ir a comprar la pirotecnia a Pilar, Campana o Tigre”, planteó.

Luego del debate en las bancas, que se extendió poco más de veinte minutos, los 22 concejales presentes -faltaron Patricia Durán y Juan Manuel Esquivel- aprobaron de manera unánime la resolución dirigida a la Legislatura bonaerense.

El mismo proyecto había sido aprobado en 2017, aunque por mayoría (en aquel entonces, el bloque del Frente Renovador se opuso). Ese año también hubo una serie de audiencias (ver nota acá) y en 2018 el tema volvió a debatirse (ver nota acá).

Así, a meses de que lleguen las Fiestas y los fuegos artificiales hagan su aparición, el Concejo Deliberante tomó cartas en el asunto para impulsar una decisión de fondo a nivel provincial. Dadas las circunstancias, de los legisladores bonaerenses dependerá que las personas con autismo y los animales no sigan padeciendo la diversión de otros en el partido de Escobar..

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

