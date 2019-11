Fuego cruzado en Juntos por el Cambio tras el alejamiento de un concejal

El radical Diego Castagnaro decidió desvincularse del espacio conducido por Leandro Costa y crear un bloque unipersonal. “La verdad es que hace diez meses no trabaja con nosotros”, afirmó el jefe de la bancada, Esteban Colley.

No son las mejores horas ni los mejores días para Juntos por el Cambio, donde las tensiones internas quedaron al desnudo tras la derrota en las elecciones generales del pasado domingo 27. Y así como sucede a nivel nacional y provincial, en el partido de Escobar la situación del macrismo también es crítica.

Apenas una semana después de los comicios, el concejal Diego Castagnaro anunció su alejamiento de la bancada que responde al derrotado candidato a intendente Leandro Costa y la creación de un monobloque al que denominó Acción Comunal Escobar + Radicales en Cambiemos.

“Sin perder identidad, voy a acompañar las políticas del gobierno municipal que busquen mejorar la calidad de vida de los vecinos y el fortalecimiento del desarrollo del partido”, expresó el edil garinense, que el lunes a la mañana se reunió con el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, para comunicarle su decisión.

El quiebre de Castagnaro no causó sorpresa. Desde su llegada al Legislativo, en diciembre de 2017, el concejal de profesión kinesiólogo se mostró como un integrante con voz propia en la bancada macrista. De hecho, en varias ocasiones manifestó disidencias con lo que votaban sus compañeros. Un claro ejemplo fue cuando se trató la venta de tierras en el Paraná para financiar la remodelación de la costanera (ver nota acá).

El fallido intento de su hermano de postularse a intendente y la abultada derrota de Juntos por el Cambio en el partido de Escobar, donde Costa tuvo un corte de boleta negativo de ocho puntos, terminaron de decantar una situación que ya estaba tensa desde el cierre de listas para las elecciones primarias.

“No nos pueden liderar aquellos que solo se colgaron de la pollera de María Eugenia (Vidal), sin poner músculo en la campaña. La gente ya no cree en aquellos que aparecen quince días antes de la elección. Por eso miles de escobarenses votaron en blanco o lo hicieron por otras opciones”, disparó Castagnaro.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano del jefe del bloque macrista en el Concejo, Esteban Colley, quien tiró munición pesada contra su ex camarada: “Pertenece una pequeña minoría de radicales que han comenzado a migrar luego del resultado de las elecciones”, afirmó.

“Este tipo de distanciamientos unilaterales y de carácter personalista van por el camino de buscar erosionar, sin éxito, la unidad que sostienen el presidente, la gobernadora y los principales dirigentes e intendentes de Cambiemos”, afirmó Colley en declaraciones al portal Zona Norte Diario.

“La verdad es que hace diez meses que no trabaja con nosotros. Pregonó el corte de boleta y fue a ofrecerle sus servicios de fiscal al intendente (Nicolás) Ducoté en Pilar. No obtuvo respaldo ni de Nación ni de Provincia para armar una lista propia y no acompañó a nuestro candidato, que sí lo obtuvo”, cerró el vocero parlamentario del macrismo.

El fuego cruzado continuó en las redes sociales, donde Diego y Mariano Castagnaro compartieron varias publicaciones cuestionando el liderazgo de Leandro Costa y la estrategia utilizada a nivel local.

De esta manera, el Concejo Deliberante queda conformado por quince concejales del interbloque Frente de Todos, siete de Juntos por el Cambio y dos macristas díscolos, cada uno con su monobloque: Carina Chmit por un lado y Castagnaro por el otro. Prácticamente, a pedir de boca del intendente Ariel Sujarchuk.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

