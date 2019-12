View this post on Instagram

Juraron los concejales electos y Luis Carranza es el nuevo presidente del Concejo. Cuatro ediles del oficialismo pidieron licencia para desempeñarse en el equipo de gobierno. El intendente Ariel Sujarchuk elogió a su rival del macrismo, Leandro Costa. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar