El sanatorio San Carlos pasará a llamarse hospital municipal Néstor Kirchner

El proyecto fue aprobado por el bloque oficialista, ante el rechazo de la oposición, en una sesión que se llevó a cabo en el teatro Seminari. Además, el traspaso de la clínica a manos del Municipio se convalidó por unanimidad.

En un escenario por demás inusual y tomando estrictos recaudos sanitarios, el Concejo Deliberante de Escobar realizó esta tarde en el teatro Seminari su primera sesión ordinaria del año, donde el debate por la municipalización y la imposición de un nuevo nombre al sanatorio San Carlos fue el tema excluyente.

El tratamiento sobre tablas de la ordenanza para convalidar el convenio que transfirió la clínica al Municipio no deparó demasiada polémica, aunque sí largas alocuciones desde la bancada oficialista. De los veintidós concejales que participaron de la sesión -hubo dos ausencias-, los únicos reparos fueron de la edil macrista Carina Chmit, que se abstuvo de votar.

Las controversias llegaron con el expediente que se trató a consideración, impulsado por el Departamento Ejecutivo, para cambiarle el nombre al sanatorio San Carlos. Pese al rechazo de toda la oposición, el bloque oficialista impuso su mayoría para sancionar la ordenanza por la cual pasará a llamarse hospital municipal Néstor Kirchner.

“Estamos convencidos de que la clínica podría llevar un nuevo nombre que sea realmente significativo en materia de salud y creemos que podría llevar el de algún médico escobarense o saviense”, cuestionó la presidenta de la bancada de Juntos por el Cambio, Yésica Avejera.

En el mismo sentido fueron se pronunciaron Chmit y Diego Castagnaro. Ambos sugirieron que, por ejemplo, se podría haber hecho una consulta popular por las redes sociales para elegir el nuevo nombre del sanatorio.“Hay un montón de hospitales Néstor Kirchner. No le niego al ex presidente atributos para que lo quieran honrar, pero me parece que se podría haber hecho una compulsa ciudadana u homenajear a personas de la salud”, señaló Castagnaro.

La respuesta a los cuestionamientos llegó por parte de Nicolás Serruya. En primer lugar, el titular del bloque oficialista dijo sentir “una enorme satisfacción, orgullo y alegría” por llevar adelante esta iniciativa: “Néstor Kirchner es para los más jóvenes el Perón de los más grandes”, comparó.

“Tomando a Ramón Carrillo, el ministro de Salud durante el peronismo, creemos que Néstor Kirchner es el mejor alumno y el mejor heredero de esa tradición política. En este momento tan difícil, creemos que es el momento de los símbolos y las características de personas como él nos impulsan a ser mejores, a seguir luchando por esa patria libre, justa y soberana y a seguir luchando contra condiciones como las de hoy”, concluyó.

El proyecto, que no estaba incluido en el orden del día, fue aprobado con catorce votos afirmativos y ocho negativos.

Luz verde a la municipalización

La convalidación del convenio que transfiere al Municipio la administración del sanatorio San Carlos prácticamente no generó debate en la sesión, aunque la concejal macrista Carina Chmit provocó cierto malestar en el oficialismo al negarse a votar el expediente por no conocer los detalles de la operatoria.

“Es una decisión compleja tener que evaluar la compra de acciones del sanatorio en apenas media hora. Me gustaría poder haber leído lo que hoy tenemos que votar. Sería muy irresponsable de mi parte hacerlo sin saber lo que se trata”, afirmó desde el atril que se instaló a un costado del escenario.

Su intervención generó el único chispazo de la sesión y propició la rápida respuesta de Patricia de la Cruz (Frente de Todos), que la cuestionó con vehemencia: “Hoy estamos en medio de una pandemia, concejal Chmit. Irresponsable es sentarse ahí y poner excusas cuando afuera se está muriendo gente que necesita de todas y todos. Este intendente está dispuesto a correr el riesgo por todos los vecinos de Escobar”, disparó.

Al margen de ese cruce, el tratamiento de la ordenanza no tuvo mayores inconvenientes. Lo llamativo fue que prácticamente todos los integrantes del bloque oficialista hicieron fila para halagar al intendente Ariel Sujarchuk y su gestión. Una muestra de cariño en público que extendió hasta el hartazgo algo que ya estaba definido de antemano.

Por Alejo Porjolovsky

