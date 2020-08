Reavivando la grieta: Fuerte cruce entre los bloques del oficialismo y la oposición

Nicolás Serruya, del Frente de Todos, acusó a los concejales macristas de tener una “actitud mezquina y necia para oponerse a todo”. Yésica Abejera le pidió “responsabilidad y con respeto”. Y afirmó haber sido “maltratada por ser mujer”.

A partir de un episodio que se produjo el viernes en la sesión que el Concejo Deliberante realizó en el teatro Seminari, los jefes de los bloques de concejales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio protagonizaron en las últimas horas un intercambio de declaraciones con fuertes acusaciones cruzadas.

El disparador de esta controversia fue la negativa de la bancada opositora a votar una serie de proyectos de ordenanza impulsados por el Departamento Ejecutivo (ver nota acá). El argumento que expusieron es que habían entrado casi sobre la hora y, por ende, no habían tenido tiempo suficiente para analizarlos. En consecuencia, pidieron que los expedientes queden en comisión para darles tratamiento en la próxima sesión.

La postura de la oposición enfureció al jefe del bloque oficialista, que el sábado emitió un comunicado. “Con su actitud mezquina y necia para oponerse a todo, en el peor momento de la pandemia, Cambiemos demuestra que sólo piensa en la chiquita. Como nos marca siempre nuestro intendente Ariel Sujarchuk, nosotros pensamos en grande”, arremetió Nicolás Serruya.

“¿Con qué cara miran a los ojos a una madre y sus hijos y les dicen que rechazaron una ordenanza que crea un registro municipal de deudores alimentarios, una iniciativa fundamental para luchar contra la violencia de género y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes?”, se preguntó el concejal kirchnerista y vecino de Ingeniero Maschwitz.

“¿Con qué cara miran a los ojos a los escobarenses y les dicen que rechazaron la recuperación de 20 hectáreas en Loma Verde que vuelven a propiedad del municipio, luego de casi 20 años de irregular tenencia? ¡¿Con qué cara miran a los argentinos y argentinas y les dicen que no acompañaron una declaración de interés legislativo que celebra el avance de la vacuna contra el Covid-19, un mal que paraliza al mundo desde hace cuatro meses?!” prosiguió.

“Los concejales de Cambiemos deben recapacitar y constituir una oposición responsable, que no anteponga las diferencias políticas a los verdaderos intereses de los vecinos y vecinas de Escobar. Las bancadas del Concejo Deliberante representan un compromiso con la ciudadanía y no una tribuna para zanjar internas partidarias y definir las próximas candidaturas del espacio”, finalizó el presidente del bloque oficialista.

La respuesta no se hizo esperar. “Desde nuestro bloque trabajamos con la verdad para representar a todos los escobarenses. No íbamos a votar proyectos sin leerlos, ya que los habíamos recibido menos de dos horas antes de la sesión”, explicó este lunes la jefa del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Yésica Avejera, en otro comunicado.

“Las cosas se hacen con responsabilidad y respeto. Por eso me preocupa esta actitud del concejal Serruya de atacar y de marcar diferencias con tanto odio. O lo que pasó hace unas semanas, de hacer un papelón presentando un proyecto con exactamente el mismo objetivo del mío, utilizando a la prensa para difundirlo”, amplió la concejal y vecina de Belém de Escobar.

Avejera también dijo sentirse “maltratada por ser mujer” por Serruya. “Lo hablé con ex compañeros concejales, como Leandro Costa o Esteban Colley, y no tuvo esta misma postura con ellos, por lo que en la sesión me sentí atacada por ser mujer”, afirmó.

“Trabajo todos los días para los vecinos de Escobar y me pregunto con qué cara mirarán ellos a los comerciantes, cuando no aprobaron nuestro proyecto para que puedan reabrir y trabajar. Cómo mirarán ellos a los profesores de educación física, cuando no aprobaron que se reanuden sus actividades. Cómo mirarán a los escobarenses, cuando tenemos en la actualidad en nuestro país un 63% de niños en la pobreza. Construyamos hacia adelante, representamos verdaderamente a los que confiaron en nosotros para estar en este lugar”, cerró la concejal macrista.

