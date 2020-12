Pondrán bustos de Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín en la plaza central de Escobar

Además del homenaje a Maradona, el Concejo Deliberante también aprobó los tributos a los ex jefes de Estado que propuso el Intendente. El del dirigente radical se votó por unanimidad, mientras que el del peronista salió por mayoría.

En su novena sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante aprobó este lunes a la noche dos proyectos de ordenanza para homenajear a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner con esculturas de ambos mandatarios en la plaza principal de Belén de Escobar.

La propuesta fue enviada el viernes al Legislativo por el intendente Ariel Sujarchuk (ver nota acá), juntamente con otra de similar tenor para hacerle una estatua a Diego Armando Maradona en el parque de la estación de Escobar.

Los tres proyectos tuvieron tratamiento exprés en el transcurso de la última sesión, que se llevó a cabo de manera presencial en el teatro Seminari.

El tributo a Alfonsín fue acompañado por todos los bloques, con discursos repletos de elogios y recuerdos hacia quien gobernara el país entre 1983 y 1989, los años posteriores a la última dictadura cívico-militar. Lo curioso de este caso es que en mayo del año pasado el jefe comunal ya había propuesto homenajear al “padre de la democracia” con una estatua en la estación de Escobar, en un proyecto que envió al Concejo (ver nota acá).

“Nos inculcó algo muy importante: volver a la democracia. Supongo que nunca vamos a dejar de luchar por eso, porque es nuestra forma de vida”, manifestó Ana González, de Juntos por el Cambio, autora del proyecto original para hacerle una estatua al difunto jefe de Estado, sobre el cual luego se montó Sujarchuk. De hecho, la concejal proponía que la obra sea instalada en la plaza San Martín, como finalmente se decidió ahora.

Por su parte, el radical Diego Castagnaro resaltó que Alfonsín fue una persona que “convocaba permanentemente al diálogo”. “La primavera alfonsinista fue para nosotros una historia que nos marcó a fuego, por hacer las cosas bien y darle sentido y valor a la militancia”, expresó.

En cambio, la bancada de Juntos por el Cambio no consintió el homenaje a Kirchner. “Creemos que se está poniendo en igualdad de condiciones a ambas figuras (en alusión a Alfonsín) y no representan lo mismo para el pueblo argentino. A Néstor Kirchner lo respetamos como ex presidente de nuestro país, pero no representa a nuestros valores ni a nuestra ideología”, argumentó la presidenta del bloque opositor, Yésica Avejera.

Tras un extenso cuarto intermedio, el titular de la bancada del Frente de Todos, Nicolás Serruya, se mostró molesto por la actitud del macrismo y exclamó que “el cinismo se hizo presente” en el recinto. “Es casi obligatorio hacerle estas pequeñas menciones a lo que fue una vida dedicada al interés público, a la recuperación, la soberanía política y económica”, replicó.

Diferenciándose de los demás concejales macristas, Castagnaro sí acompañó la iniciativa y exaltó la figura del ex presidente (2003-2007). En su alocución, destacó al dirigente santacruceño por “recuperar la militancia y que los jóvenes dejen de descreer de la política”. Así, el proyecto fue aprobado por mayoría.

La polémica quedó de lado cuando se trató el homenaje a Maradona (ver nota acá). Ahí los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no expresaron diferencias y votaron a favor de la construcción de la estatua propuesta por Sujarchuk, que se colocará en el parque de la estación de Escobar. Sólo Carina Chmit (Compromiso por Escobar) votó en contra.

En los tres casos, las esculturas deberán ser realizadas por artistas locales, a quienes se elegirá a través de un concurso. Y se prevé que para la inauguración de estas obras sean invitadas las familias de las figuras homenajeadas.

En la sesión, que duró poco más de dos horas, también se sancionaron las ordenanzas Fiscal y Tributaria de 2021, que serán tratadas próximamente en asamblea de concejales y mayores contribuyentes, y se aprobó un proyecto de ordenanza para reglamentar el reparto a domicilio de sustancias alimenticias.

Fuente: El Día de Escobar

