Laura Russo: “El aborto legal es una ampliación de derechos crucial”

La diputada nacional escobarense fue la primera oradora del Frente de Todos en el debate parlamentario. “No discutimos aborto sí o no: estamos decidiendo si es legal o sigue siendo clandestino”, expuso.

La escobarense Laura Russo fue una de las primeras oradoras de la histórica sesión que se está llevando a cabo desde este mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se votará el proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“No discutimos aborto sí o no; estamos decidiendo si es legal o sigue siendo clandestino”, manifestó la diputada del Frente de Todos, que fue una de las primeras oradoras de la jornada y manifestó su apoyo a la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández.

Al igual que ocurrió en 2018 (ver nota acá), la funcionaria escobarense acompañará el proyecto que establece el derecho de las mujeres al aborto seguro, legal y gratuito hasta la semana 14 del embarazo. En aquel entonces, lo hizo luego de haberse mostrado indecisa sobre la cuestión.

Dos años después, la historia es diferente. Russo fue una de las diputadas que desde un principio se mostró a favor de la legalización del aborto y participó de varias actividades sobre la temática. El precio que debió pagar por visibilizar su posición fue el escrache que militantes de pañuelos celestes organizaron el jueves 26 en la entrada del country El Cantón (ver nota acá).

Después de las palabras de los legisladores informantes -a favor y en contra-, la ex esposa del intendente Ariel Sujarchuk fue la primera oradora del debate. “Para muchos, es nuestra segunda contienda por el logro de esta conquista, que consideramos una ampliación de derechos crucial”, afirmó al inicio de su alocución.

“El aborto legal, seguro y gratuito es parte de la agenda pública. Dejó de ser un tema tabú y alejado de la vida cotidiana para pasar a hablarlo con la familia, con los hijos y con los amigos. Ya sabemos que no discutimos aborto sí o no; estamos decidiendo si es legal o sigue siendo clandestino”, sostuvo.

Por otra parte, enfatizó que a lo largo del debate en las diferentes comisiones “se abordaron los cuestionamientos desde todos los ángulos”. “Se agotaron todas las dudas”, agregó desde su escaño, con un pañuelo verde anudado a la muñeca izquierda.

La diputada escobarense destacó que el proyecto “no está en disonancia” con la Constitución Nacional, porque “constituye la recomendación de los organismos internacional de derechos humanos”. Es “menos costoso” para el Estado que la atención de abortos clandestinos mal realizados y es un procedimiento “cada vez menos invasivo”. “Dista mucho de las crueles y mentirosas imágenes que intentan imponer”, manifestó.

“Un embrión no es igual a una persona: a las personas no se las dona ni se las congela. Y la IVE no es un anticonceptivo para nadie, es una decisión siempre muy difícil, personalísima y dolorosa que, como Estado laico, no nos corresponde juzgar ni penar”, expresó.

“A la mayoría de las mujeres el aborto nos atraviesa y nos hermana, porque lo sufrimos en el propio cuerpo o acompañamos a alguien cercano. Todos conocemos a alguien y sucede desde que el mundo es mundo: la gente construía pirámides, inventaba el calendario y también abortaba”, aseveró en otro pasaje de su alocución, que cumplió con los cinco minutos reglamentarios.

“Cuando se terminan todos los argumentos, viene el que dice que no es oportuno. Yo me pregunto: ¿cuándo en la historia fue oportuno que las mujeres quisiéramos decidir? Por eso, zanjada incluso la cuestión sanitaria, la cuestión de fondo que estamos debatiendo hoy acá es si las mujeres tenemos o no el derecho a decidir, si tenemos o no autonomía sobre nuestros cuerpos”, afirmó.

Para finalizar, la diputada Russo sostuvo que es “un día histórico”. “Las mujeres merecemos determinar y planificar nuestras vidas, ser reconocidas, capaces de tomar decisiones, porque nuestros deseos importan. Por eso, por todas las mujeres que nos señalaron el camino, nuestras madres, hermanas e hijas, y por todas las que ya no están, que sea ley”, concluyó, ante un estruendoso aplauso cerrado.

Hasta el momento, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtendría holgadamente la media sanción de la Cámara de Diputados y pasará a debatirse en Senadores. En la madrugada de este viernes se votará y el anhelo de muchas mujeres por la existencia de una ley que legalice el aborto estará un paso más cerca de volverse realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios