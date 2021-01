La Defensoría del Pueblo de Escobar está acéfala por culpa de los concejales

El tercer y último mandato de Rocío Fernández finalizó el 31 de diciembre. Diez días antes, el Concejo Deliberante debería haber convocado a una sesión para designar su reemplazante. Pero no lo hizo y no hay fecha para hacerlo.

El 2020 llegó a su fin y con él se terminó también el tercer y último mandato de Rocío Fernández al frente de la Defensoría del Pueblo de Escobar. Desde entonces, la institución se encuentra acéfala, ya que el Concejo Deliberante no definió quién será su reemplazante. Al parecer, la rosca política se trabó y ni siquiera hay fecha para resolver el tema.

Las opciones, por ahora, están entre los abogados Guido Messa y Mónica Rangone, quienes fueron seleccionados por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio entre diez postulantes. Esto fue a fines de septiembre (ver nota acá), cuando parecía que la definición estaba encaminada y era casi inminente.

Inmediatamente, sus currículums fueron publicados en medios locales y el período para impugnaciones de sus candidaturas expiró hace rato. Sin embargo, el Legislativo aún no realizó la votación para elegir al nuevo ombudsman y, por el momento, no hay precisiones de cuándo lo hará.

“Aún no está definida la fecha para elegir al nuevo defensor del Pueblo”, expresó ante la consulta de El Día de Escobar la presidenta de la bancada macrista, Yésica Avejera. Y agregó: “No hay ningún motivo en particular por el que todavía no se haya tratado este tema”.

Las preferencias del bloque opositor por Messa son vox pópuli. De hecho, todo el mundo da por descontado que él será el elegido. Sin embargo, la traba estaría en la designación de los defensores adjuntos.

“Se han hecho planteos casi infantiles, realmente no entendemos qué buscan y por qué dilatan tanto esto”, expresó a este medio un funcionario del Ejecutivo, en estricto off the record. “Lo de Juntos por el Cambio es entre insólito y poco serio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema muy importante”, agregó.

Según la ordenanza 4.597, por medio de la cual se creó la Defensoría en 2008, diez días hábiles después del último período de impugnaciones el Concejo tendría que haber promovido las candidaturas para ser votadas en el recinto. De hecho, el artículo 7° habla de que la sesión debe realizarse “como mínimo, 10 días hábiles antes de que expire el mandato” de quien se encuentre al frente de la institución.

Según las modificaciones aprobadas por el Concejo Deliberante en octubre (ver nota acá), actualmente la Defensoría del Pueblo se encuentra acéfala: se estableció que, hasta que no se defina un reemplazante, el cargo quedará vacante.

Rocío Fernández, por su parte, fue designada por el intendente Ariel Sujarchuk como subsecretaria de Acceso a Derechos Ciudadanos, Mediación Vecinal y Transparencia del Municipio. Su legado en la Defensoría, por ahora, no tiene heredero.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios