Sujarchuk: “Vamos a transformar a Escobar en un municipio modelo”

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el Intendente repasó su primer mandato, el año de gestión en pandemia y los principales proyectos para 2021. Además, anunció que saldrá al rescate de la Fiesta de la Flor. “Está en bancarrota”, afirmó.

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró este miércoles a la tarde el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar, con un extenso discurso en el que hizo un repaso de su primer mandato y del año de gestión en pandemia, a la vez que anunció los principales proyectos del gobierno municipal para 2021. También le dedicó varios mensajes a la oposición, a la que acusó de sostener “viejas mañas” y convocó a “reflexionar”.

La sesión se realizó en un pabellón del predio de la Fiesta de la Flor, con la presencia de los 24 concejales y unos 200 invitados, la mayoría funcionarios y representantes de entidades intermedias. En la apertura, el presidente del Concejo, Luis Carranza, presentó a Sujarchuk como “el hombre que desde hace cinco años ha transformado la vida de todos los escobarenses, el mejor intendente en la historia del partido de Escobar”.

A poco de empezar a hablar, el jefe comunal sorprendió cuando pidió un minuto de silencio en memoria de “las 349 vecinas y vecinos a los que el Covid-19 les cobró la vida”. Según el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, las víctimas fatales en el partido de Escobar son 119 más: 468, hasta este miércoles.

Después, se refirió a la situación económica del Municipio y a quienes “se quejan” de los aumentos en las tasas municipales al recordar que durante su primer mandato (2015-2019), en la presidencia de Mauricio Macri, “hubo una devaluación del 900% y las tarifas de servicios públicos crecieron 3.000%”. En este punto, explicó que pudo solventar la gestión de gobierno con un incremento en la recaudación tributaria y la generación de recursos propios.

El discurso del Intendente duró 70 minutos y estuvo dividido, básicamente, en dos partes. Durante el tramo inicial hizo un repaso del mandato que finalizó en diciembre de 2019, ya que el año pasado no pudo hacerlo porque la apertura de las sesiones ordinarias se suspendió, pocos días antes de que se declarara el aislamiento social obligatorio (ver nota acá).

La segunda parte de su alocución giró más en torno a los proyectos para este año y también incluyó varios mensajes para la oposición. En diversos pasajes se lo notó exaltado, por momentos a los gritos a punto tal que terminó casi disfónico de tanto exigir su garganta. En todo momento, una pantalla gigante ubicada detrás suyo proyectó videos, fotos y gráficas de cada tema que mencionaba,

Entre las iniciativas que anunció, destacó la repavimentación de la ruta 25 al Paraná, la construcción del paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá, en Belén de Escobar, y la repavimentación de las calles Inmigrantes, en el barrio Lambertuchi, y Santiago del Estero, cuatro obras financiadas con fondos nacionales y provinciales.

También enfatizó que este año el programa de Presupuesto Participativo asignará una partida de $3,5 millones para cada una de las 27 Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), donde los vecinos tendrán la posibilidad de decidir en asamblea el proyecto a realizar con esos fondos.

“Nos acostumbramos a gobernar contra la corriente. Los primeros cuatro años, con un gobierno nacional y provincial de otro color político que nos limitaba recursos. Este último año, contra una pandemia mundial. En este contexto, logramos la transformación más grande de la historia del partido de Escobar. La gestión no es mirar al pasado o poner excusas en el presente: es construir futuro”, afirmó.

Además, remarcó: “Me comprometo a seguir haciendo cada vez más y a que Escobar se transforme en un municipio modelo. Quiero ser el mejor gestionador de políticas públicas municipales de toda la provincia de Buenos Aires”.

Dentro de los anuncios, también mencionó la creación de un Registro de Demanda Habitacional, “Necesitamos planificar en conjunto, porque Escobar crece y hay poca oferta contra la demanda. O regalamos las tierras para que los que tienen apellido de inmobiliaria sigan haciendo loteos comerciales o utilizamos bien la tierra para que los vecinas y vecinas puedan acceder a su loteo y a su casa”, planteó.

La prueba piloto de este programa municipal será con 58 lotes en el barrio Philips, de Belén de Escobar.

Por otra parte, prometió un régimen de promoción tributaria para “suprimir 50 ítems” del esquema impositivo municipal que “se van a dejar de cobrar”, en el marco de un programa de alivio fiscal para promover la reactivación industrial, comercial y de obras particulares y fomentar el empleo formal.

Además, anunció la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Lambertuchi, la apertura de una escuela técnica preuniversitaria de la Universidad Nacional de San Martín, la creación de la primera pileta pública climatizada en el polideportivo municipal de Maquinista Savio y la reciente firma de un convenio para la finalización del edificio de la Escuela Secundaria Nº12 del barrio La Loma, en Garín, paralizada desde 2015.

Uno de los pasajes más destacados fue cuando dio a conocer que el Municipio saldrá al rescate de la Fiesta de la Flor. “Está en bancarrota”, afirmó. Al respecto, explicó que la entidad cederá el predio de la Ciudad Floral en comodato para que la Comuna se haga cargo “de la tendencia y el mantenimiento”, para lo cual se firmará un convenio que enviará al Concejo Deliberante para que sea convalidado por los concejales.

“Ni la municipalizamos, ni la politizamos, ni me la quedé ni me la quiero quedar. Eso pasaba antes de que yo sea intendente, cuando la boicoteaban. Nosotros pusimos la plata que en cuatro años no pusieron Nación ni Provincia, pero llegó a un estado donde la comisión directiva dice que no puede más. Por eso, vamos a trabajar con las autoridades para armar un modelo productivo de este predio, que volverá a ser una fiesta permanente”, aseguró.

Con intermitencias, Sujarchuk lanzó varios mensajes y dardos a la oposición. Algunos sin dejar en claro quiénes eran su destinatario. Como cuando dijo, enojado: “No podemos decir que nos importan las cuestiones de género y contratar micros de Garín para hacer quilombo. Si te importan las cuestiones de género, hacete cargo, colaborá con la Justicia y aportá datos, pero no hagan política con la violencia de la gente”.

“Los llamo realmente a la reflexión, a repensar, a dejar mezquindades y viejas mañas. A parar con la política que destruye, a trabajar con generosidad, discutir los temas que le importan a la gente y pensar el Escobar del centenario”, expresó.

En otros casos fue más directo. Ejemplo: cuando criticó a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y al senador provincial Roberto Costa por prometerle un subsidio a APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar) que nunca llegó. “Basta de usar a los discapacitados y a las cuestiones de género para ganar una interna”, sostuvo, vehemente.

“Escobar se puso de moda, es un lugar al que todos quieren venir a vivir y que es una referencia en la región. Y eso se logró con el trabajo de todos”, señaló. Y le pidió a su equipo de gobierno “seguir trabajando con humildad, no dormirse sobre los laureles y dar hasta la última gota de esfuerzo”.

El final fue más parecido a un acto de campaña que a una sesión legislativa: cuando terminó su discurso, empezó a sonar a todo volumen la canción de Fito Páez Salir al sol, mientras una lluvia de confeti caía sobre el estrado y las bancas. Hasta que Carranza volvió a tomar la conducción y le dio la palabra a la concejal Patricia de la Cruz para que haga la moción de cierre.

Por Ciro D. Yacuzzi

Fuente: El Día de Escobar

