El Concejo Deliberante sesionó al aire libre en el colegio preuniversitario

La inédita convocatoria buscó dar un mensaje sobre la necesidad de reforzar los cuidados ante la segunda ola de coronavirus. El único debate se dio sobre la presencialidad escolar y estuvo plagado de chicanas.

En una jornada con más valor simbólico que político, el Concejo Deliberante de Escobar sesionó este lunes a la tarde al aire libre en el patio del colegio preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires. Fue una convocatoria pobre en cuanto a la relevancia de los expedientes que se trataron y el único debate, impulsado por la oposición, se dio en torno a la suspensión de la presencialidad escolar por el avance de la pandemia.

En el inicio de la segunda sesión ordinaria del año se aprobaron la solicitud de licencia por tiempo indeterminado de la concejala Mónica Díaz, quien fue reemplazada por Miguel Ramírez, y del concejal Jorge Frazzetta, sustituido por Gabriela Gorrosito, en el bloque del Frente de Todos.

Es la cuarta licencia mensual consecutiva -sin goce de dieta- que solicita Frazzetta, quien después del escándalo público (ver nota acá) con su ahora ex esposa Patricia Durán -ex concejal, actual funcionaria municipal- no volvió a pisar el Concejo Deliberante. En este caso, su ausencia será hasta el próximo lunes.

Dentro de un clima de bastante cordialidad, el momento más tenso de la sesión se dio con el tratamiento de un proyecto de resolución de Juntos por el Cambio para que el Congreso de la Nación y la Legislatura bonaerense declaren a la educación como “servicio esencial”. Concejales macristas y kirchneristas se entretuvieron unos cuantos minutos lanzándose dardos cruzados, hasta que se votó y la mayoría oficialista mandó el expediente a archivo.

Después se trataron otros proyectos también referidos a temas nacionales y a la pandemia, que impulsó el Frente de Todos. Por ejemplo, una declaración de beneplácito por el acuerdo entre el Estado Nacional, Laboratorios Richmond y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V en el país. A la hora de votar, el macrismo se abstuvo.

Del orden local, se sancionó una ordenanza que prohíbe el estacionamiento y/o el tránsito de vehículos de categoría semi-acoplados con una tara o un peso total superior a las diez (10) toneladas en la zona céntrica y el barrio Los Pinos, de Garín. Y otra que establece el estacionamiento en una sola mano en las calles Soberanía Nacional y Dr. Ballester, en Belén de Escobar.

En la sesión tomaron estado parlamentario 53 expedientes, que se tratarán en las próximas reuniones de comisiones. Uno de ellos es la Rendición de Cuentas 2020 del Municipio.

También tomaron estado parlamentario un proyecto de ordenanza que autoriza al Municipio a recibir una asistencia financiera para la ampliación de la UDP de Garín; la convalidación del convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires para la repavimentación de la ruta 25 desde avenida 25 de Mayo e Independencia hasta avenida San Martín y Kennedy, en Belén de Escobar; y la convalidación del comodato y el acuerdo de asistencia financiera entre el Municipio y la Fiesta de la Flor.

La sesión comenzó a las 16.20 y finalizó poco antes de las 18, con 21 concejales presentes y tres ausentes, todos ellos de Juntos por el Cambio: Yésica Abejera, Federico Taiano y Diego Castagnaro. Los que estuvieron, en tanto, trataron de dar un ejemplo de cara a la sociedad sobre la necesidad y la importancia de extremar los cuidados ante el avance de la segunda ola de coronavirus. Por eso, además del distanciamiento, las medidas de higiene y el uso de barbijos, la convocatoria se hizo al aire libre, algo de lo que no había precedentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios