Fiesta de la Flor: Juntos por el Cambio votó a favor del salvataje municipal

El bloque opositor respaldó la decisión del intendente Ariel Sujarchuk y aclaró que “no se trata de una expropiación”. “Duele ver a nuestra Fiesta en esta situación. Hay que salvarla, aggionarla y modernizarla”, sostuvo Leandro Costa.

Uno de los expedientes que concitaba una atención especial en la sesión del Concejo Deliberante era la convalidación del convenio firmado hace un mes entre el Municipio y la Fiesta Nacional de la Flor. Pero lo que otras veces fue motivo de tensas polémicas, este miércoles se resolvió sin diferencias y por unanimidad.

Juntos por el Cambio, que tantas veces cuestionó y denunció públicamente la supuesta “municipalización” de la Fiesta de la Flor, ahora no sólo votó a favor sino que también elogió la decisión del intendente Ariel Sujarchuk de salir al rescate de la entidad que organiza la tradicional exposición escobarense, hoy envuelta en una situación económica insostenible.

El salvataje municipal fue anunciado por Sujarchuk en la apertura de las sesiones ordinarias (ver nota acá) y se encaminó a principios de abril, cuando el jefe comunal firmó un convenio de cooperación y asistencia con el presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose (ver nota acá).

La iniciativa consiste en que el Municipio se haga cargo de los gastos de la institución y del mantenimiento de su predio. A cambio, podrá usar las instalaciones de la Ciudad Floral para organizar diferentes actividades. El acuerdo es por diez años,con opción a prórroga por un plazo igual.

Contra lo que se podía suponer, el tema no tuvo mucha discusión. De hecho, fue aprobado de manera unánime por 22 de los 23 ediles presentes -faltó Claudia Rognone, de Juntos por el Cambio- en el patio del colegio preuniversitario de Escobar, donde se llevó a cabo esta tercera sesión ordinaria del año.

El primero en tomar la palabra fue Leandro Costa, quien recordó la polémica que se suscitó a raíz de una entrevista que había realizado en 2017 con El Día de Escobar, en la que explícitamente pidió la renuncia de Hirose (ver nota acá).

“En el 2017 se sucedieron diferencias con el señor Hirose y conmigo. Después en los medios salieron un poco más picantes de lo que fueron, pero yo no lo dije con mala intención, sino que con todo respeto y previendo esta situación. En ese entonces la Fiesta de la Flor estaba mal y antes también. Hoy nos encontramos, una vez más, con la Fiesta de la Flor pidiendo ayuda”, expuso el ex candidato a intendente del macrismo en su regreso al Concejo, tras casi dos años de licencia (ver nota acá).

No obstante, afirmó estar de acuerdo con la decisión de Sujarchuk de salir al rescate de la Floral: “Es una asociación pidiendo ayuda al Municipio y no el Municipio expropiando nada. Porque no sería apropiado decirlo y no considero de buena leche decir eso, por la escuela y por la Fiesta de la Flor”, manifestó.

Hace un mes, cuando firmó el convenio con Hirose, Sujarchuk había dicho: “No hay ninguna estatización ni nada. Los que dicen eso son mala leche”. Usando esa misma expresión, Costa trató de quedar mejor parado que hace cuatro años y se corrió de la polémica.

“Duele ver a nuestra fiesta en esta situación. Hay que salvarla, aggionarla y modernizarla. Llamo a los que correspondan a que hagan una autocrítica, como lo hice en 2017. Por ahí no son las personas encargadas para llevar adelante la fiesta que todos los escobarenses queremos y que es de todos los argentinos”, sentenció el edil opositor.

Por su parte, la concejala Carina Chmit se pronunció en discrepancia con respecto al proyecto del oficialismo y se abstuvo de votar. En su breve alocución reconoció que la Fiesta de la Flor “no es la de antes”, pero puso reparos en cuanto a la ayuda que recibe.

“Cuando el señor Hirose dice que el intendente lo ayuda mucho, no es el intendente: son los ciudadanos de Escobar que, con sus tasas, hacen que se pueda hacer la Fiesta de la Flor. El agradecimiento debería ser para todos los vecinos”, razonó la edil macrista.

Finalmente, el proyecto de ordenanza para convalidar el convenio fue aprobado de manera unánime con el voto afirmativo de 22 concejales.

Durante la sesión también se trataron y aprobaron numerosos proyectos, entre los que se destacan los siguientes:

Ordenanza: Creación del Boletín Oficial del Concejo Deliberante. Será un periódico digital donde se publicarán las ordenanzas, las resoluciones, las comunicaciones y los decretos sancionados en sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales.

Ordenanza: Autorización a la Municipalidad de Escobar a recibir una asistencia financiera de 50 millones de pesos en el marco del Programa Provincial de Desarrollo destinado a la ampliación de la UDP de Garín.

Ordenanza: Convalidación del convenio entre el Municipio y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires referido al subsidio para la repavimentación de la ruta 25, desde avenida 25 de Mayo e Independencia hasta avenida San Martín y Kennedy, en Belén de Escobar.

Ordenanza: Autorización para el llamado a licitación pública para el servicio de recolección de residuos provenientes de la poda, rama, troncos, hojas, pasto y todo lo referido a higiene urbana en el distrito y recolección de residuos domiciliarios en Maquinista Savio y Matheu.

Ordenanza: Cesión del Municipio a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires de una superficie 3.200 m2 para la construcción de una Escuela de Educación Básica Secundaria en el barrio La Victoria de Belén de Escobar.

Ordenanza: Distinción como deportista destacado a Nicolás Iván González. Este vecino del barrio Stone inició su carrera futbolística en el Club Sportivo Escobar y en la actualidad se desempeña exitosamente en el club alemán VFB Sttutgart y en la Selección Argentina.

