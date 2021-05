Sin banca: Jorge Frazzetta extendió su licencia por tiempo indeterminado

Envuelto en un escandaloso divorcio con la funcionaria Patricia Durán, el concejal oficialista se mantiene apartado del Concejo desde enero. Ahora, su situación se agravó por una orden perimetral, mientras litigan la división de bienes.

Los tiempos de la política son muy cambiantes. Puede que esto suene a frase trillada, pero así como un día un dirigente está entre los que encabezan una lista electoral, meses después se ve inmiscuido en un escándalo mayúsculo que lo margina del centro de la escena y lo empuja al ostracismo. Eso mismo es lo que está viviendo el concejal Jorge Frazzetta (Frente de Todos), quien desde enero debió alejarse del Concejo Deliberante y quizás ya no vuelva, muy a pesar de su voluntad y sus deseos.

En la última sesión del Legislativo (ver nota acá), se aprobó por unanimidad un nuevo pedido de licencia -sin goce de dieta- del edil oficialista. Pero esta vez, a diferencia de todos los anteriores, no fue por un mes sino por tiempo indeterminado, algo que deja a las claras las pocas chances de que regrese a su banca.

En la víspera de Navidad Frazzetta se vio envuelto en un escándalo cuando su ahora ex esposa, Patricia Durán, hizo pública una denuncia contra él por supuesto maltrato y amenazas (ver nota acá). No solo eso: la dirigente oficialista publicó varios videos en Facebook -que posteriormente borró- en los que acusaba al otrora director de la Escuela Media Nº3 y ex consejero escolar de haber usurpado su vivienda, en el barrio cerrado Roda de Belén de Escobar.

“Ya está denunciado por violencia de género y por maltratarme. Más que dar unos golpes para hacerse el malo, o contratar matones, no hace. Este es el concejal que tienen”, expresó en una de las filmaciones la mujer, que hasta ese momento era subsecretaria de Desarrollo Territorial del Municipio.

Las imágenes se viralizaron de manera instantánea y causaron más de un dolor de cabeza en el Palacio Municipal, en el cierre de un año marcado por la pandemia de coronavirus.

La funcionaria lanzó fuertes acusaciones y, aunque no lo mencionó, dejó involucrado al intendente Ariel Sujarchuk. Curiosamente, quien había sido padrino de su boda, celebrada en septiembre de 2019 a orillas de la barranca del barrio parque El Cazador.

En un principio, el jefe comunal escobarense aplicó una decisión salomónica: por intermedio del secretario de Gobierno, Javier Rehl, les indicó que ambos se tomaran licencia durante un mes para definir los pasos a seguir posteriormente (ver nota acá).

Sin más opción, el concejal pidió licencia a su banca en el bloque oficialista “en virtud de los hechos que son de público conocimiento”, tal cual reconoció en la nota que presentó el 28 de diciembre en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante.

El tiempo pasó y esa licencia se fue renovando todos los meses hasta que el pasado miércoles, finalmente, se definió que fuera por tiempo indeterminado. Fuentes legislativas consultadas por El Día de Escobar indicaron que esto se debe a que semanas atrás una jueza de Campana emitió una perimetral -restricción de acercamiento- contra Frazzetta, lo que complicó aún más su situación política.

Ante la gravedad que tienen los casos de violencia de género en la Argentina -hay un femicidio cada 35 horas, según las estadísticas oficiales-, la decisión de pedir licencia parece acertada, a primera vista. Aunque queda el interrogante de si frente a una denuncia de esa magnitud no hubiera correspondido que Frazzetta haya sido suspendido, al menos hasta que el proceso judicial determine si es o no culpable de los delitos que le imputa su ex esposa.

En lo que va del año, el concejal oficialista optó por el silencio y el perfil bajo. La misma postura siguió la bancada del Frente de Todos, que aprobó todos sus pedidos de licencia y nunca se pronunció al respecto. Un silencio ensordecedor si se tiene en cuenta que la denunciante forma parte del mismo espacio político y que hasta diciembre de 2019 también integraba esa bancada.

Por su parte, Durán cumplió con la licencia inicial y luego fue reubicada en un cargo de menor rango: es la administradora del Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón. Ya divorciada del concejal -el trámite salió en tiempo exprés, aunque todavía está en litigio la división de bienes-, sigue utilizando las redes sociales para cuestionarlo, aunque no con la virulencia de antaño.

Con mandato hasta diciembre de 2023, Frazzetta mira todo desde afuera. Después de haber sido el tercer candidato del Frente de Todos en las últimas elecciones (ver nota acá) y ser nombrado presidente de la estratégica Comisión de Hacienda y Presupuesto, los tiempos cambiaron. Hoy está relegado: actualmente su banca la ocupa Gabriela Gorrosito y cuesta imaginar que pueda volver al Concejo con este escándalo a cuestas.

Por Alejo Porjolovsky

