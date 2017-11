Detuvieron en Escobar a un hombre acusado de matar a un ex policía en Luján

Tiene 49 años y habitaba una vivienda próxima al río Luján y la ruta provincial 25. Llevaba dos meses prófugo. En 1995 había asesinado a otro uniformado y estuvo preso hasta 2006.

Un hombre de 49 años que era intensamente buscado por el crimen de un ex efectivo de la Policía Bonaerense, ocurrido en septiembre, fue arrestado este lunes a la madrugada a orillas del río Luján, en Belén de Escobar.

La Policía hizo dos allanamientos en la zona del Delta en Escobar y en uno de los procedimientos fue detenido el segundo sospechoso de la muerte del policía retirado Héctor Erbacci (61), asesinado a puñaladas el pasado 30 de septiembre en una zona rural del partido de Luján.

El detenido tiene 49 años y se llama Primo Feliciano Godoy, alias “El Pelado”, quien fue sorprendido cuando dormía en la única vivienda de material levantada a la vera de un arroyo donde confluye el río Luján con la ruta 25.

No sería la primera vez que Godoy comete un crimen de esta gravedad: estuvo once años por el asesinato de otro policía, ocurrido en 1995 en Escobar, según reveló el portal El Civismo.

A Erbacci lo mataron a puñadas la madrugada de sábado 30 de septiembre en un camino rural ubicado entre los countries La Cecilia y El Espinillo. Al día siguiente fue detenido uno de los dos sospechosos. Pero faltaba el otro.

La Policía cree que Godoy es “El Flaco” al que aludió el propio Erbacci cuando agonizaba en el Hospital Nuestra Señora de Luján. “El Flaco me durmió”, fue la frase que recuerdan los pesquisas que dijo el ex policía de Carlos Keen, aunque no pueden determinar -por ahora- si fue el autor material del crimen o el sujeto que lo redujo para que su secuaz se encargara de la mortal faena.

El prontuario de Godoy está cargado con otros hechos que ya están siendo nuevamente materia de investigación. Su nombre, al igual que el primer detenido, era prácticamente un misterio. El rastro para dar con Godoy comenzó a ser trabajado por la Policía a partir de los teléfonos celulares que contaba el sospechoso.

En el allanamiento que siguió a su detención, por ejemplo, secuestraron seis aparatos de diferente modelo, marcas y estado de conservación.

Fuente: El Día de Escobar











