Trágico incendio en el barrio Lambertuchi: murieron un hombre y sus dos hijos

Trágico incendio en el barrio Lambertuchi: Murieron calcinados un hombre de 40 años y sus dos hijos: una nena de 5 y un nene de 4. El dramático hecho ocurrió este mediodía en una vivienda de la calle Orquídeas, por causas que aún se desconocen.

