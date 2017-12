Rompió el silencio el policía acusado de tirar piedras: “El de la foto no soy yo”

El sargento Damián Ferrero asegura que no estuvo en los incidentes ocurridos frente al Congreso cuando se trató la reforma previsional. “Es todo falso”, afirma el joven escobarense, que irá a la Justicia para aclarar su situación.

Tras los disturbios sucedidos en las inmediaciones del Congreso durante el jueves 14 –en el fallido primer intento de aprobar la reforma previsional-, los focos de la prensa y el peso de la Justicia recayeron en Damián Ferrero, policía oriundo de Escobar acusado de ser uno de los que arrojaron piedras contra la fuerza de seguridad porteña. Sin embargo, este jueves el joven oficial desmintió públicamente su participación.

“Esto es todo mentira, totalmente falso. El de la foto no soy yo, ni siquiera estaba en Buenos Aires”, afirmó en declaraciones al portal El Destape quien fuera sargento del comando de patrulla del partido. “Ese día ellos mismos me citaron al mediodía a la Jefatura Departamental de Campana”, agregó.

Con licencia médica hace poco más de un año, Ferrero fue desafectado temporalmente de la Policía Bonaerense tras ser reconocido en una fotografía por miembros de esta fuerza. En la imagen, que salió en la portada del diario Clarín al día siguiente de los altercados, se ve a un hombre con remera del club de fútbol Riestra arrojando una piedra con un pañuelo blanco que cubre parte de su cara.

“Me enteré que me están escrachando en Facebook. A las dos horas llega un móvil policial a mi casa y me notifica que me tenía que presentar llevando la credencial. Cuando fui, me dieron un acta de entrega y me hicieron un sumario”, contó el joven.

“En estos momentos estoy desafectado, me hicieron una investigación interna y me apartaron”, explicó, consternado.

“Soy un estudiante de Ciencias Políticas. Entrevisté a candidatos del PRO como Leandro Costa y Albi Czernikowski e hice estudios etnográficos en timbreos, pero como objeto de estudio, no como militancia política. Tengo mi ideología pero nada más que eso”, concluyó Ferrero, a la espera de ir a la Justicia para demostrar su inocencia. Un certificado médico del mismo día de los disturbios avalaría su versión.

Fuente: El Día de Escobar











