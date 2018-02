Perros asesinos: Dos pitbull atacaron y mataron a su dueña en Villa Saboya

Dos perros raza pitbull atacaron y mataron a su dueña en Matheu. El trágico episodio ocurrió anoche en el barrio Villa Saboya. La víctima, de nacionalidad boliviana, tenía 87 años. Los canes fueron sacrificados.

