Tragedia en la Panamericana: Murió un hombre de 39 años tras caerse de la moto

Tragedia en la Panamericana: Murió el motociclista que ayer al mediodía se cayó de su moto a la altura del kilómetro 50, mano a Capital Federal. Tenía 39 años, se llamaba Damián Fullana y vivía en la localidad de Llavallol.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Feb 21, 2018 at 3:01pm PST