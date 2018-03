Loma Verde: Impresionante choque entre camiones en el kilómetro 54 de la autopista

Impresionante choque en Loma Verde: Un camión VW de la empresa Furlong que circulaba por el carril lento embistió a otro marca Mercedes Benz, de la empresa Catalina, que estaba detenido en la banquina del kilómetro 54, mano a Campana. Un herido leve.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Mar 26, 2018 at 5:36pm PDT