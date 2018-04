Desbaratan presunta estafa con terrenos municipales en Ingeniero Maschwitz: Personal policial detuvo a un hombre de 37 años que se hacía pasar por agente inmobiliario y ofrecía lotes fiscales ubicados sobre la calle Las Glorias a $600 mil.

