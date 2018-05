Empieza el juicio contra un remisero de Escobar por un cargamento de éxtasis

Empieza en Entre Ríos el juicio contra un remisero de Escobar por un cargamento de éxtasis. Se llama Juan Carlos Grilli y fue detenido en junio de 2016 en la Aduana de Paraná, cuando intentaba pasar 33 mil pastillas en una encomienda. Hay otras dos personas imputadas.

