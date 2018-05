Un Peugeot 308 estaba parado por una falla mecánica y fue embestido por un 206 que lo arrojó a un zanjón lindante. Dos personas sufrieron politraumatismos y fueron internadas en el hospital Erill.

Dos mujeres mayores de edad debieron ser trasladas este domingo a la madrugada al hospital Erill tras protagonizar un accidente vehicular sobre la ruta provincial 26 que pudo haber terminado en tragedia.

El espectacular choque ocurrió a las 5 de la mañana: a raíz de un supuesto desperfecto mecánico, el conductor de un automóvil Peugeot 308, que circulaba en dirección a la Panamericana, tuvo que detener su marcha y estacionar sobre la banquina de la ruta, a metros de la calle Tronador, en la localidad de Maquinista Savio.

Minutos después, y por motivos que aún se tratan de establecer, un Peugeot 206 que circulaba en igual sentido lo embistió de lleno en la parte trasera y provocó un verdadero desastre: el 308 salió despedido hacia un zanjón lindante y el 206 quedó volcado en medio de la calzada.

Pese a la gravedad del impacto, no hubo que lamentar víctimas fatales de un lado ni del otro. No obstante, la peor parte se la llevó la acompañante de Eliseo Sandoval (31), el chofer del 308, de quien no trascendió su nombre pero sí se supo que tuvo que ser trasladada al hospital Erill con politraumatismos, según informaron desde el cuartel de bomberos de Maquinista Savio a El Día de Escobar.

Aunque con lesiones más leves, igual suerte corrió la conductora del auto embistente, identificada como Agustina Barreto, de 26 años y domiciliada en Ingeniero Maschwitz, quien ahora deberá afrontar una causa judicial por “lesiones culposas”.

Se detuvo en la banquina de la ruta 26, lo chocaron de atrás y vive de milagro. Un Peugeot 308 estaba parado por una falla mecánica y fue embestido por un 206, en Maquinista Savio. Hubo dos personas heridas. https://t.co/K7DZ5GLrY7 pic.twitter.com/9Wg9Yg3GhC — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) May 21, 2018

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios