Tren arrolló a un automóvil que cruzó las vías con la barrera baja en Garín

El accidente ocurrió en el paso a nivel de la avenida Belgrano, a cien metros de la estación. El conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración. Tampoco los pasajeros del convoy, que se dirigía a Zelaya.

Un automovilista que cruzó las vías de la avenida Belgrano con la barrera baja fue arrollado por una formación ferroviaria que estaba arribando a la estación de Garín. El espectacular accidente, que ocurrió este domingo a la noche, resultó una desgracia con suerte, ya que el conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración, aunque la unidad quedó prácticamente destruida.

El siniestro se registró a las 22.45, cuando el último servicio del ramal Victoria-Zelaya estaba aproximándose a la estación con una velocidad ya reducida. La barrera, como corresponde, se encontraba baja, según indicaron los testigos. Sin embargo, Carlos Alberto Sosa (43) hizo caso omiso a la indicación y avanzó sobre las vías con su Chevrolet Onix gris, patente ODT-071, en dirección al centro de la localidad.

Apenas superó la primera barrera, el vehículo fue embestido en su lateral derecho por el convoy, que lo arrastró varios metros sobre las vías. Por fortuna, Sosa no tuvo más que algunos politraumatismos, según indicaron las fuentes consultadas por El Día de Escobar. No obstante, fue inmediatamente trasladado a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, que está a poco menos de doscientos metros del lugar del accidente.

Tampoco sufrieron heridas el maquinista, de 28 años, ni los pasajeros del tren.

No es la primera vez que ocurre un accidente de estas características en un paso a nivel de Garín. No sólo por imprudencia de los automovilistas sino también porque el mal funcionamiento de las barreras, que muchas veces permanecen bajas sin ningún tren a la vista, hace que no siempre sean respetadas ni tomadas con la precaución que debiera. “Hasta que no ocurra una tragedia, esto va a seguir igual”, es la frase repetida de los vecinos.

