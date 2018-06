Conmoción en El Cazador por la muerte de un anciano en una violenta entradera

Tenía 76 años y fue atacado a golpes por dos delincuentes, que se llevaron una fuerte suma de dinero. Uno de ellos había estado trabajando en la vivienda días antes. La Policía ya detuvo a los presuntos asesinos.

La característica tranquilidad del barrio parque El Cazador, en Belén de Escobar, se vio alterada con la noticia de una violenta entradera que finalizó con el trágico saldo de un hombre de 76 años fallecido presuntamente a golpes, aunque no se descarta que haya sufrido un infarto. Los dos delincuentes que ingresaron a su casa ya fueron detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, en una vivienda ubicada sobre la calle Rubén Darío, casi esquina Kennedy, a unos 300 metros de la ruta provincial 25.

Fuentes policiales consultadas por El Día de Escobar manifestaron que el hecho se descubrió cerca de la medianoche, cuando efectivos del Comando de Patrullas concurrieron al domicilio a raíz de un llamado al número telefónico de emergencias 911.

Allí, una mujer contó que dos malvivientes armados ingresaron por la fuerza al inmueble, la redujeron y le exigieron un dinero que tenía guardado. “¿Dónde lo tenés?, ¿dónde lo tenés?”, le decían, mientras la apuntaban. Así, lograron hacerse con el botín que fueron a buscar y huyeron a toda prisa. A la septuagenaria le llamó la atención que los ladrones supieran que, en efecto, contaba con una importante suma oculta en la vivienda.

Cuando los pesquisas empezaron a revisar el predio donde está situada la vivienda se llevaron una macabra sorpresa: a unos veinte metros de la casa, en medio de la oscuridad, encontraron el cuerpo sin vida de Néstor Hugo Montes, quien tenía el rostro ensangrentado y con evidentes signos de haber sido fuertemente golpeado.

Su mujer, con quien no compartiría el dormitorio, no estaba al tanto de lo que había pasado con él, que en esos momentos había salido a darle de comer a los más de 40 perros que viven en el domicilio, según indicaron las fuentes. Las pruebas obtenidas por los investigadores indican que en esa ocasión el anciano habría sido atacado por los asaltantes, aunque no se sabe si antes o después de que ingresaran al hogar.

Tampoco se conoce a ciencia cierta si Montes falleció a causa de los golpes o si sufrió algún inconveniente cardíaco en medio del ataque. Eso se sabrá una vez que estén los resultados de la autopsia. Por lo pronto, la causa fue caratulada “homicidio en ocasión de robo”.

Un plomero ex convicto

Por el hecho fueron detenidos esta tarde dos hombres de 23 y 37 años, tras una serie de allanamientos realizados en Garín por efectivos de la DDI de Zárate-Campana. También fueron aprehendidas dos personas de 23 años que se encontraban en uno de los domicilios allanados. En poder de ellos la Policía secuestró 210.000 pesos y 600 dólares.

Según se supo, uno de los arrestados es un ex convicto que días atrás habría estado realizando trabajos de plomería en la vivienda.

La investigación del caso incluyó el seguimiento de cámaras de seguridad, tanto de la línea 60 de micros como de particulares, y el testimonio de la esposa de la víctima, lo que permitió identificar a los sospechosos y capturarlos horas después.

En los allanamientos también se incautaron armas de fuego y la ropa que vestían los sujetos al momento del hecho.

En el caso interviene la UFIyJ de Escobar, a cargo de Gonzalo Ferreiros, y el Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es Luciano Marino, ambos dependientes del departamento judicial Zarate-Campana.

Conmoción en barrio El Cazador por la muerte de un hombre de 76 años en una violenta entradera. Fue golpeado, pero no descartan que haya sufrido un infarto. El robo ocurrió anoche, en Rubén Darío y Kennedy, y los dos delincuentes ya fueron detenidos. Ambos son de Garín. pic.twitter.com/AnJ2JlbI0W — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) June 19, 2018

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios