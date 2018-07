Estupor en Maschwitz: Chica de 12 años se ahorcó y filmó su muerte con el celular. Los investigadores creen que podría tratarse de un suicidio inducido. Un joven de 18 años, con quien tendría una relación virtual, es el principal sospechoso. A la hipótesis de un juego macabro se agrega que la menor habría sido abusada sexualmente.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Jul 26, 2018 at 9:58am PDT