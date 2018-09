Se incendió la ex disco “Jura” y sospechan que pudo haber sido intencional

Fuego en “La Ballena” de Maschwitz: Se incendió este domingo a la tarde el característico inmueble de Colectora Este y Los Claveles, casi ruta 26, donde hasta hace unas semanas funcionó la disco “Jura”. Estaba clausurado y sospechan que el siniestro pudo haber sido intencional.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Sep 3, 2018 at 10:28am PDT