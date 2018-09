Joven motociclista murió atropellado por un camión municipal en Loma Verde. El trágico accidente ocurrió sobre la Colectora Oeste, a la altura del kilómetro 56 de la Panamericana. La víctima tenía 21 años, se llamaba Carlos Roberto Céspedes y vivía en la localidad.

