Detuvieron a dos presuntos ladrones que usaban uniforme y armas de la Policía

Ambos son mayores de edad y viven en el barrio La Loma, de Garín, donde fueron aprehendidos cuando merodeaban una zona comercial. Sin embargo, ya están libres porque no se constató que hayan cometido algún robo.

Dos individuos disfrazados de efectivos policiales fueron detenidos este jueves a la tarde mientras merodeaban la zona céntrica de Garín con aparentes fines delictivos.

La aprehensión se produjo alrededor de las 15, luego de que efectivos del Comando de Patrullas de Escobar que recorren la cuadrícula denominada “Zona 17” fueran alertados de la presencia de dos hombres que circulaban a bordo de un Ford Fiesta gris en actitud sospechosa.

De inmediato, un móvil se acercó hasta la intersección de las calles Cabildo y Falco, una de las esquinas más transitadas de la ciudad, y se topó con el vehículo en cuestión. Tras interceptarlo, los agentes notaron que los dos sujetos estaban vestidos con uniformes de la Policía Bonaerense.

Pero eso no fue todo. Al solicitarles la identificación para corroborar sus prestaciones en la fuerza de seguridad, se encontraron con que no la tenían, porque no eran policías. Más bien, todo lo contrario, ya que aparentemente la vestimenta sería un disfraz para camuflar sus verdaderas intenciones.

Además, en el interior del coche los pesquisas encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Tanfoglio, cargada con 17 proyectiles del mismo calibre, dos handys de origen chino con frecuencia interna, guantes de lana negros, juegos de esposas y cinturones del uniforme policial, además de dos teléfonos celulares y camisas con el escudo de la Bonaerense.

Tras semejante descubrimiento, la Ayudantía Fiscal de Garín dispuso que ambos sujetos sean aprehendidos y trasladados a la Comisaría Escobar Tercera. Allí fueron identificados como Víctor Rolando Cóceres (64) y Horacio Silvio Coronel (48), ambos domiciliados en el barrio La Loma, donde se los imputó por los delitos de “tenencia de arma (uso civil condicional)” y “usurpación de títulos”.

No obstante, pese a la potencial peligrosidad de estos hombres, ambos fueron liberados pocas horas después ya que “no se pudo probar que hayan robado en algún lado”, según informaron fuentes policiales a El Día de Escobar. Entre insólito, absurdo e indignante.

