Choque y vuelco fatal en el kilómetro 55: Falleció una mujer del barrio Las Lomas

Choque y vuelco fatal en el kilómetro 55 de Panamericana: Un Toyota Corola embistió ayer a la tarde a una Peugeot Partner en la que viajaban cuatro personas. Una de ellas falleció en el acto. La víctima era vecina de Escobar, se llamaba Sonia Claudia Della Bianca y tenía 52 años.