Una joven de Maschwitz denunció por Facebook que su padre la violó de niña

A los 23 años, Gimena Díaz decidió contar públicamente el trauma que sufrió cuando tenía 9. En su estremecedor relato advirtió que el sujeto vive en el barrio San Miguel y la sigue acosando.

Una joven de Ingeniero Maschwitz utilizó su cuenta de Facebook para relatar un hecho tan escalofriante como indignante: su padre biológico la violó cuando tenía nueve años. Ya lo había denunciado en la Justicia, pero ahora lo escrachó públicamente porque dice que la sigue acosando en la calle.

“Un verano de 2004, cuando tenía 9 años, Mario Dolores Hernández me violó. Antes de contar la historia, pido perdón a mis hermanos y familia por ‘la vergüenza familiar’”. De esa forma, Gimena Díaz, de 23 años, comenzó a describir con lujo de detalle la dramática situación vivida durante su infancia.

“Mi papá me llamó (sí, mi papá), me dijo que busque algo en la habitación y se abalanzó sobre mí diciendo ‘si le contás a alguien, mato a tu madre.’ Y empezó a violarme sin importar mi llanto y dolor”, describió.

“Después de eso me llevó a comprar un helado con lágrimas en los ojos y dijo ‘tomá hijita, te lo ganaste’. Al volver no paró un segundo de decirme que iba a matar a mi mamá y que iba a ser mi culpa si yo decía algo. Y así empezó la tortura por varios meses o días, no recuerdo bien”, relató sobre la brutal vejación a la que fue sometida por su propio padre.

Un verano de el 2004 cuando tenia 9 años MARIO DOLORES HERNÁNDEZ me VIOLÒ.Antes de contar las historia pido perdon a… Publicado por Gimena Diaz en Martes, 30 de octubre de 2018

Ante la amenaza, Gimena prefirió guardar silencio. Hasta que un día tomó coraje y decidió confesarle todo a su madre.

“Un día vino de trabajar y con mucho miedo y entre llantos le dije ‘papi me está tocando’, a lo que no dudó un segundo en llevarme al hospital y después de eso empezó lo judicial… Psicólogos, médicos, jueces, abogados y demás. Todo para nada”, enfatizó la joven maschwitzense.

“El día que vamos a juicio para meterlo preso, él declara: ‘ella me provocó, por eso lo hice’, apuntándome con sus sucios dedos, y con esas simples palabras él quedó en libertad. ¡No importo más nada! ¡No importaron desgarros internos y mucho menos mi infancia arruinada! Por eso mismo, ahora que tengo 23 no lo oculto más: Mario Dolores Hernández es un violador pedófilo Y está suelto”, exclamó

En la publicación, que se hizo viral, también reveló que Hernández está viviendo en el barrio San Miguel de Maschwitz y que “anda en una moto roja 110”. La joven denunció que la sigue acosando “con gritos, insultos y haciéndome sentir miedo”.

“Anda por Escobar y mayormente lo cruzo por plazas donde hay chicos. Tengan cuidado y perdón por no haberlo dicho antes!”, alertó, acompañando el estremecedor testimonio con tres fotos actuales del depravado

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











