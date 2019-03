View this post on Instagram

Encontraron a las tres chicas de Maschwitz que llevaban cinco días desaparecidas. Habían ido a bailar a Pilar y no regresaron a su casa. Tampoco se comunicaron con conocidos y tenían los celulares apagados. La Policía las ubicó en un barrio de Del Viso. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar