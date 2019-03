Mujer de 34 años murió atropellada por un vehículo en la Panamericana

View this post on Instagram

Mujer de 34 años murió atropellada en el km 56 de la Panamericana. Viajaba en un ómnibus que se descompuso y estacionó en la banquina a esperar el auxilio mecánico. Al parecer, la víctima intentaba cruzar la autovía caminando cuando sufrió el impacto. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar