Secuestran dos vehículos que hacían delivery de bebidas alcohólicas en Escobar

Es porque no tenían permiso para desarrollar la actividad. Las multas por este tipo de infracciones arrancan en $30 mil. El operativo estuvo a cargo de Prevención Comunitaria y la Agencia Municipal de Tránsito y Seguridad Vial.

Una nueva modalidad comercial que en los últimos años se puso en boga es la venta de alcohol a domicilio, que tiene a los adolescentes como clientes principales, especialmente los sábados, cuando organizan las juntadas con amigos previas a salir a algún boliche.

Escobar no está ajeno a esta tendencia y el servicio ya existe hace un tiempo, aunque no está regularizado. Por eso, quienes lo hacen corren con el riesgo de ser sorprendidos in fraganti y exponerse a fuertes sanciones. Como pasó este fin de semana.

En la madrugada del sábado, personal municipal secuestró “dos autos con los que sus dueños repartían bebidas alcohólicas, bajo la modalidad ‘delivery’, sin autorización y fuera del horario permitido para la venta de dichos productos”, según se informó en un comunicado.

Los autos retenidos fueron un Fiat Cronos y un Volkswagen Gol Trend. “Sus propietarios los utilizaban para distribuir bebidas alcohólicas de forma ilegal por las localidades de Belén de Escobar, Maquinista Savio y Garín”, afirmó el reporte oficial.

Además de secuestrar los vehículos, el personal que intervino labró actas por trasgresión al artículo 1º de la ley 11.825. Las multas por esa causa arrancan en $30.000.

El procedimiento contó con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Inspecciones y Agenda Municipal de Tránsito y Seguridad Vial. Ahora, el caso quedó en manos de la Secretaría Contravencional.

Fuente: El Día de Escobar

