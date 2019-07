Omar Abosaleh: “El ‘Pepo’ acusó a mi hijo muerto, no merece mi respeto”

Con el dolor a flor de piel pero centrado y medido en sus declaraciones, Omar Abosaleh expresó ante la prensa las sensaciones que le produjo la muerte de su hijo, Ignacio, en el trágico accidente de tránsito que protagonizó el cantante Rubén Darío “Pepo” Castiñeiras (44) el sábado a la madrugada en la localidad de Dolores.

Conocido vecino de Maschwitz, militante peronista y apicultor, Abosaleh aceptó las insistentes requisitorias de los medios, a pesar del duelo que atraviesan él y toda su familia. Su hijo Ignacio, de 29 años, era el representante del popular artista tropical, con quien viajaba a la costa atlántica para una serie de presentaciones.

Durante una entrevista con Crónica TV, Abosaleh se refirió al video en que “El Pepo” señala a su hijo fallecido y lo acusa de haber manejado la camioneta cuando ocurrió el trágico vuelco.

“Acusó a mi hijo muerto de conducir la camioneta, no merece mi respeto. Yo creo que estaba bastante lúcido cuando lo dijo. Si estaba en estado de shock, no decía lo que dijo. A esta altura, no espero que me llame”, expresó.

“Quiero que pague. No es una cuestión personal, todos los conductores irresponsables deben pagar sus errores en la cárcel, es la única manera de cambiar esta sociedad”.

El hermano de la víctima también apuntó contra el cantante y aseguró: “Nadie se comunicó con nosotros, lo sentimos como un acto de cobardía por parte de ‘El Pepo’. Expresó un desinterés total por una persona a la que llamaba amigo. Esa actitud nos genera una gran bronca e impotencia”.

En cuanto a la relación que su hijo tenía con el cantante, Abosaleh contó que ingresó a la banda hace dos años atrás y le pidió a su hijo “que se aleje de esa gente”.

“No me gusta este chico, salió de la cárcel por drogas, no te va a hacer bien”, contó que le advirtió a Ignacio. Sin embargo, el joven de 30 años aseguró que, en ese entonces, “El Pepo” no tomaba alcohol ni ingería ninguna sustancia, ya que estaba en rehabilitación.

“En marzo de este año, comenzó a consumir estupefacientes otra vez. Le dije a mi hijo que se vaya de la banda y él me contestó que no podía, porque tenía que llevar plata a su casa”, continuó.

Por otra parte, en declaraciones a TN, el hombre reveló un dato inquietante y expresó su preocupación: “Tengo miedo de que aparezca una mano negra. Y algo debe haber, porque me devolvieron las pertenencias de Ignacio, una mochila con dinero adentro, pero su teléfono no está. Y él era un hombre mediático, que todo lo filmaba. Me gustaría que aparezca ese teléfono, porque estoy casi seguro de que él pudo haber registrado cómo fue ese viaje”, advirtió.

Un pibe servicial

Durante la entrevista con Crónica TV la familia recordó que Ignacio comenzó a ir al cuartel de bomberos voluntarios de Maschwitz cuando tenía 8. Y a los 25 fue incorporado al cuerpo activo de la localidad.

Contaron que el joven presenció momentos muy trágicos mientras intentaba apagar incendios y salvar vidas, pero detallaron un suceso en particular. “En una ocasión le tocó rescatar a una joven en la Panamericana. Al llegar y dar con el cuerpo sin vida de la víctima, se dio cuenta que se trataba de su mejor amiga. Le costó mucho superar ese momento”, relataron.

“Nacho”, además, tenía un hijo de 7 años. “Era un chico que destellaba luz”, afirmó su padre, entre lágrimas.

El hecho y la causa

Durante la madrugada del último sábado, la camioneta Honda CRV blanca en la que viajaban el cantante junto a la corista Romina Candia; el representante del grupo, Ignacio Abosaleh, y el trompetista Nicolás Carabajal, se despistó y volcó en el kilómetro 8,500 de la ruta 63, a la altura de Dolores, rumbo a la Costa Atlántica. Abosaleh y Carabajal murieron en el accidente y la corista sufrió lesiones.

La fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI Nº1 de Dolores, imputó al líder de la banda tropical por los delitos de “doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas”. Además, dispuso su prisión preventiva “hasta tanto analice las actuaciones preliminares”.

El cantante continúa internado en el hospital municipal San Roque de Dolores, con custodia policial y esposado a una cama, a consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente.

El abogado Marcelo Biondi representará a las familias de las dos víctimas fatales. En diálogo con TN aseguró que teniendo en cuenta “los antecedentes penales” no correspondería “ningún tipo de excarcelación” que beneficie al cantante de la banda.

Además, pidió que “El Pepo” no tenga “un tratamiento distinto por ser una persona famosa o querida por un sector de la sociedad”.