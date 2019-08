Loco al volante: Subió en contramano a la autopista, chocó contra un camión y murió

View this post on Instagram

Loco al volante: Subió a la autopista en contramano, chocó un camión y murió. El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 53, en Loma Verde. El conductor tenía 46 años y era oriundo de Bolivia. Un automovilista filmó el momento del impacto. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar