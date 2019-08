Habló el camionero que sobrevivió al choque contra el conductor suicida

“Me salvó la vida el cinturón de seguridad”, afirmó Danilo Santa María, que apenas sufrió heridas leves al ser embestido de frente por una camioneta en plena autopista. “Nunca imaginé que me podía pasar algo así”, señaló, azorado.

A Danilo Santa María todavía le duelen su brazo y pierna izquierdos, al igual que su cadera, pero no se queja. Al contrario, agradece estar vivo después de lo que debió atravesar el lunes a la madrugada, cuando el conductor de una camioneta subió en contramano a la autopista Panamericana y, tras conducir casi cuatro kilómetros, impactó frontalmente contra el camión que conducía. Pudo haber muerto él también, pero por un motivo eso no pasó: “Me salvó la vida el cinturón de seguridad”, afirmó.

El descomunal accidente (hacer click acá), cuya filmación recorrió el país, ocurrió este lunes a las 5 de la madrugada en el ramal Campana de la autovía, en dirección al sur, a la altura de Loma Verde. Una camioneta Mercedes Benz Sprinter conducida por un hombre de 46 años llamado Felipe Choquevillca Flores, de nacionalidad boliviana, subió en contramano y chocó de frente contra el camión Scania que conducía Santa María.

“En todos mis años nunca vi ni de cerca una situación como la del otro día. Nunca había tenido un choque. Nunca imaginé que me podía pasar algo así. Salí vivo de milagro”, relató Santa María en una conversación telefónica con Infobae.

Sobre los instantes previos al fatal suceso, precisó: “Éramos como cinco camiones de la misma empresa que llevábamos polietileno a Valentín Alsina. Esa noche habíamos descansado en Zárate. Nos levantamos cerca de las 3:30 de la madrugada y salimos a la Panamericana”,

“Yo venía bastante pegado al camión de uno de mis compañeros. Por eso, no pude ver a lo lejos las luces blancas de la camioneta. Estaba lo más tranquilo, cuando se me apareció de golpe a mi izquierda. Casi no pude reaccionar, se me vino esa imagen rápida y sólo pude moverme apenitas para la derecha”, explicó el camionero, oriundo de Corrientes.

Una simple precaución hizo la diferencia entre que él también muera o que esté vivo para contarla: “Me salvó la vida haber tenido el cinturón de seguridad puesto. Si no lo tenía, salía escupido por el vidrio y me mataba. No me iba a salvar”.

Santa María afirmó que después del choque quedó atrapado dentro de la cabina. Necesitó la ayuda de dos de sus compañeros que manejaban otros camiones de la empresa Doña Mercedes para poder salir del camión por la puerta del acompañante.

“Ahí vi el cuerpo del chofer de la camioneta. Yo pensaba que no podía entender cómo alguien estaba tan loco como para poder hacer algo así y poner en riesgo la vida de otra gente. No tenía bronca. Estaba más sorprendido que otra cosa”, señaló.

El experimentado conductor, con 30 años de experiencia, transportaba polietileno en su camión Scania desde la provincia de Corrientes hasta varias fábricas de Valentín Alsina, en Buenos Aires.

La hipótesis principal de la fiscalía descentralizada de Escobar que lleva el caso, a cargo del fiscal Claudio Aundjian, es que Choquevillca Flores habría querido suicidarse. Antes del incidente, el conductor de la camioneta, que falleció en el acto, le comunicó a uno de sus sobrinos mediante mensajes de WhatsApp sus intenciones de quitarse la vida, según trascendió a través de medios porteños.

“Para mí fue una desgracia con suerte, sinceramente. Siempre hay uno que pincha el globo, que te arruina a tu familia y todo. Siempre hay un loco al volante. Por eso, los que estamos en la calle tenemos que estar atentos todo el día. No podemos distraernos ni un minuto”, reflexionó Santa María.

La Justicia le permitió este martes regresar a la provincia de Corrientes. De esta manera, el conductor pudo conocer a su novena nieta, Aitana, que nació el viernes a la noche en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

Mientras tanto, el camionero procuró descansar unas horas en su casa, ya que a final de la semana tiene que visitar la ART para que se constate el estado de sus lesiones.”Pronto tendré que volver a mi Scania. Hay que salir a la ruta otra vez”, concluyó.

