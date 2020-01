View this post on Instagram

Impresionante y trágico accidente en Loma Verde: falleció un conductor. Una camioneta que circulaba por la autopista pinchó un neumático y cayó a la Colectora Oeste, donde impactó contra un camión estacionado. La víctima tenía 35 años y vivía en La Plata. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar