Intentó escapar de la Clínica Fátima por una ventana, cayó y murió horas después

Quiso escaparse de la Clínica Fátima por una ventana, cayó y lo detuvieron. Un hombre de 43 años habría tenido un brote psicótico y ató las sábanas de su cama para hacer una cuerda y huir. En las redes se viralizó que estaría infectado con coronavirus, pero es falso. Ampliaremos.