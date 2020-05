Caso Scaldafferro: No es cierto que los detenidos tengan prisión domiciliaria

Una publicación de la familia en las redes sociales dio a entender que habían sido “liberados”, lo que generó confusión e indignación. Pero el padre del joven asesinado en 2016 confirmó que los tres imputados siguen en la cárcel.

En la última semana circuló en las redes sociales una publicación donde se daba a entender que los detenidos por el asesinato de Martín Scaldafferro, ocurrido en 2016, habían recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el propio padre del joven aclaró que eso no es cierto.

La controversia se desató en medio de las versiones y fake news sobre la supuesta “liberación masiva” de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles del país. Como quedó aclarado después, este beneficio no alcanza a quienes hayan cometido delitos de gravedad.

Sin embargo, el pasado viernes, una prima de Martín Scaldafferro publicó en las redes sociales un escrito donde daba a entender que los detenidos por ese crimen habían sido o serían liberados. “Así es como nos devuelve el dolor el gobierno nefasto que tenemos, liberándolos de vuelta”, expresó Nella Leonardi en un párrafo de su posteo.

La publicación tuvo decenas de comentarios, fue compartida cientos de veces y así se hizo viral la indignación por algo que, en realidad, no había ocurrido.

El Día de Escobar se contactó con el padre de Martín, Gerardo Scaldafferro, quien aclaró la situación. “Hablé con el abogado y me dijo que me quedara tranquilo. Si bien pidieron la domiciliaria, no se les ha dado porque es para delitos leves”, afirmó.

Los tres detenidos estarían en la Unidad Penitenciaria de Campana. Se trata de Carlos Alberto Maro, Juan Emilio Bouchard y Jorge Daniel Alfaro. El primero tiene una condena a siete años y medio de prisión, en tanto que los otros dos todavía no tendrían sentencia firme, pero ya se habrían declarado culpables y fueron imputados como partícipes necesarios del homicidio.

“Soy el principal interesado en que sigan presos”, enfatizó el padre de la víctima, que también fue herido en aquel trágico intento de asalto a su casa.

El autor material del crimen, en tanto, falleció en un hospital de Loma Hermosa en enero de 2018 (ver nota acá). Se llamaba Daniel Cardozo Bustamante y padecía una enfermedad terminal.

Martín Scaldafferro tenía 16 años y fue apuñalado el viernes 12 de agosto de 2016 en la puerta de su casa, sobre la calle San Lorenzo al 400, a una cuadra y media de la avenida Tapia de Cruz, en Belén de Escobar, en un frustrado intento de asalto (ver nota acá). Horas después del ataque, murió en el hospital Erill.

El caso conmocionó a la comunidad, que se movilizó masivamente en reclamo de justicia.

