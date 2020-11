El escalofriante testimonio de la joven trans atacada: “No me mató de milagro”

Mia Retacco contó que ya se había visto varias veces con el joven que la agredió brutalmente en su departamento. “Yo le pedía que no me matara y él me respondió que lo tenía que hacer”, reveló.

Aún conmocionada tras haber sufrido un ataque en el que estuvo cerca de perder la vida, Mia Retacco (26) se animó a dar declaraciones periodísticas para contar lo que pasó el martes a la tarde en su departamento de la avenida Tapia de Cruz al 1100, en Belén de Escobar.

La referente local de la comunidad trans contó que no era la primera vez que se veía con su agresor, llamado Franco Pérez (23). “Lo conocía hace dos meses y era la tercera vez que venía a mi casa. Teníamos conocidos en común, no es que era una persona desconocida para mí”, afirmó a Crónica TV.

Su testimonio sirvió para echarle luz al confuso episodio por el cual fue detenida e imputada por “tentativa de homicidio” luego de ser atendida en el hospital Erill (ver nota acá).

“Estábamos en mi departamento y él me insistió para ir a la ducha. Entré primero, yo estaba de espaldas y lo vi entrar, pero no me imaginé que tenía un cuchillo en la mano. De repente, sentí que me empezó a apuñalar”, relató.

Desprotegida, la joven quedó a merced de su atacante: “Él me revoleaba por el piso y yo gritaba desesperada para que escuche alguien. Después agarró un pedazo de vidrio de un vaso, me empezó a cortar la cara y también me ahorcó. Pensé que me iba a morir”.

“Le pedía por favor que no me mate y él me decía ‘lo tengo que hacer’”, reveló en otro pasaje de la entrevista.

En un momento, Retacco pudo reaccionar y defenderse de Pérez. “Sin ver agarré un vidrio, se la di como pude. Se ve que le hice una herida muy fuerte, porque él quedó tambaleando. Después salí al balcón y pedí ayuda”, narró.

Enfrente del edificio donde vive está la comisaría 1ra, por lo que la policía llegó al lugar inmediatamente. En el departamento, que está en el tercer piso, los uniformados encontraron un reguero de sangre, objetos tirados y hasta un mechón de pelos de la joven, en la puerta del baño.

La víctima sufrió siete heridas cortantes en el cuerpo y perdió cuatro dientes. Sin embargo, como el agresor sufrió un corte más profundo en la yugular, en un principio fue imputada por “tentativa de homicidio”. No obstante, esa carátula fue modificada por la de “lesiones recíprocas” en las últimas horas.

“Un montón de organizaciones se acercaron a pedir mi libertad, porque yo iba a estar detenida muchos días. Quiero aprovechar para agradecerles, porque por las movilizaciones yo estoy en libertad”, manifestó.

Consultada sobre la motivación que habría tenido el joven para atacarla, Retacco se mostró desconcertada. Especuló que quizás haya sido por celos, ya que antes él le había revisado su celular, aunque no descartó que pudiera tratarse de su condición de género.

“Me quisieron matar en mi propio departamento y me imputaron por intento de homicidio. Por suerte, di mi versión y se pudo revertir eso. Agradezco estar viva y no estar detenida”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios