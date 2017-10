Tour electoral de Sergio Massa por Garín, Escobar y Matheu junto a Luis Carranza

“Somos una oposición, pero no desde la violencia”, afirmó el candidato a senador nacional por 1País, tras visitar una fábrica y un centro de jubilados y dialogar con comerciantes y vecinos de las tres localidades.

A 48 horas del cierre de las campañas, Sergio Massa volvió a visitar el distrito este martes -ya lo había hecho días antes de las PASO- y recorrió las localidades de Belén de Escobar, Matheu y Garín junto a el primer candidato a concejal de 1País, Luis Carranza.

“Necesitamos avanzar en la lucha contra la inseguridad y resolver de una vez por todas esta idea de que vivimos permanentemente con miedo”, expresó el diputado nacional, diferenciando su espacio con el kirchnerismo y Cambiemos, en declaraciones a la prensa.

Además, el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires afirmó que su fuerza política puede defender “a la clase media y a los trabajadores” desde el Congreso.

“Necesitamos poner en la agenda los temas que hasta ahora parece no querer discutir la Argentina. Necesitamos avanzar en la lucha contra la inseguridad y resolver de una vez por todas esta idea de que vivimos permanentemente con miedo, a través de una fuerza política en el Congreso que pueda controlar al gobierno defendiendo a la clase media y a los trabajadores”, afirmó Massa, quien arribó al mediodía a un local partidario de la calle Rivadavia al 600, en Belén de Escobar.

También enfatizó la necesidad de que en el Parlamento “se discuta el 82% móvil de los jubilados, que el fondo de la Anses sirva para financiar ese funcionamiento del 82 y que a fin de año tengamos un monto adicional para los adultos mayores”.

El candidato, que en Matheu visitó el Club de la Tercera Edad, dejó en claro que si el domingo logran hacer una buena elección van pelear “por ese bendito 82% móvil en la mínima” y “para que tengan la plata distribuida en la ANSES y no en un fondo en Miami”.

















“Vamos a defender al trabajador a la clase media, no vamos a pelear para defendernos de las causas judiciales, porque no tenemos. Hay candidatos que tienen que explicarle a la Justicia porque los números no les cierran, hace 30 años que viven del Estado”, resaltó en otro tramo de sus declaraciones.

Sobre su visita a la pyme Textil Garín SRL, destacó que “esto refleja lo que debe ser la agenda de la política argentina” y que la preocupación debe pasar porque “no hay crédito para la PyME, ni para el comercio” y que la tasa tasa de interés es “impagable”.

Al referirse al Estado pidió que debe dejar de “asfixiar a la gente que genere trabajo” y volvió a hacer hincapié en que un día “se empezará a premiar a los que se rompen el alma y a castigar a los que la gana fácil”.

“Es importante que el país tenga un sistema impositivo en el cual el comercio y trabajador pague menos y paguen más los que terminan siendo los zánganos del esfuerzo de ellos”, expresó.

Sobre los posibles problemas que se puedan generar durante las elecciones dijo: “Están los que no aceptan que llega la derrota. Nosotros construimos una oposición, pero no una oposición desde la violencia”.

Hacia el final volvió a destacar que la seguridad debe ser prioridad para la Provincia: “La gente común debe sentir que puede caminar libremente. Se necesita una política sustentable, es muy importante tener un sistema que por ley obligue a una cierta cantidad de cámaras y personal preventivo. Eso permitirá que la gente viva sin miedo”.

Junto a Massa y Carranza también estuvieron los candidatos a concejales Roxana Cabrera y Gabriel Ibarra y el concejal y candidato a senador provincial Gonzalo Fuentes, entre otros.

Fuente: El Día de Escobar











