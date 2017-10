Escobar le fue fiel: Cristina Kirchner se impuso por más de 2 puntos a Cambiemos

La ex presidenta repitió el triunfo de las elecciones primarias y acrecentó su caudal electoral, aunque la diferencia porcentual se contrajo: fue 40.5 a 38.3. La clave estuvo en la apabullante victoria que cosechó en Maquinista Savio.

En la primera y en la tercera sección electoral Unidad Ciudadana no dio para disgustos. Sin ir más lejos, en Pilar había ganado en las PASO y este domingo sufrió una derrota que no estaba en los cálculos. En otros distritos los resultados no fueron los esperados. Incluso en La Matanza, donde el kirchnerismo triunfó con amplitud pero Cambiemos le recortó 15 mil votos de diferencia. En el partido de Escobar, sin embargo, la ex presidenta volvió pisar fuerte.

Cristina Fernández de Kirchner se impuso a Esteban Bullrich por una diferencia de 2.2%: 40.5 a 38.3. En votos, 52.620 contra 49.698. Fue por un margen menor al de las PASO, aunque ambos crecieron en términos nominales. En agosto Unidad Ciudadana había cosechado 46.032 simpatías (36.6) y Cambiemos 40.907 (32.5).

El mayor triunfo de este domingo se dio en Maquinista Savio, donde Cristina Kirchner había encabezado un multitudinario acto hace dos semanas. Allí arrasó con el 56.3% de los votos, contra 24.8 de Cambiemos.

También en Garín se impuso con holgura: 44.2 a 32.6. Pero cayó en las otras tres localidades. En Belén de Escobar por 47.6 a 32.2, en Matheu por 39.5 a 37.7 y en Maschwitz por 43.6 a 35.

Así, los números finales en el distrito en la votación de senadores nacionales fueron: Unidad Ciudadana 40.5, Cambiemos 38.3, 1País 12.4, Frente de Izquierda 4.5 y Frente Justicialista 4.3.

Fuente: El Día de Escobar











