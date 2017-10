Volvimos a acertar: A las 20.30 El Día de Escobar anticipó ganadores y porcentajes

A través de una cobertura periodística exclusiva, este medio adelantó los resultados de las elecciones varias horas antes que los cómputos oficiales con una aproximación notable. Lo mismo había pasado en las primarias y en 2015.

Al igual que en las PASO, este domingo El Día de Escobar volvió a adelantar con notable aproximación el resultado de las elecciones a nivel local, varias horas antes de que se conozcan los cómputos oficiales definitivos.

A través de una cobertura periodística exclusiva con un sistema de mesas testigo en todas las localidades, a las 20.30 este medio anticipó en las redes sociales que la lista de concejales de Unidad Ciudadana se había impuesto por “entre 3 y 5 puntos” a la de Cambiemos. La ventaja, finalmente, fue de 3.8%, lo cual se supo de manera oficial a las 23.30.

Además, el margen entre el reporte inicial de las mesas testigo y el resultado definitivo del escrutinio provisorio fue prácticamente ínfimo en lo que respecta a los porcentajes obtenidos por cada una de las siete listas, con una diferencia promedio final de 0,48%.

Pero eso no fue todo. También a las 20.30, El Día de Escobar adelantó que Cristina Fernández de Kirchner “se impondría por 4 puntos a Esteban Bullrich”. Efectivamente, no sólo que la ex presidenta ganó en el distrito sino que la brecha con Cambiemos fue de apenas 2.2%.

No fue magia, por supuesto. Fue un trabajo en equipo, a conciencia y con método, para darle la mejor cobertura periodística posible de estas elecciones al partido de Escobar. Creemos haber cumplido profesionalmente y agradecemos a las decenas de miles de personas que nos acompañaron en este apasionante desafío, que esperamos continuar en 2019.

Fuente: El Día de Escobar











