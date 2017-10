Costa felicitó al Intendente por el triunfo y dijo que “hay dos Escobar muy distintos”

El concejal y candidato reelecto de Cambiemos lamentó las derrotas en Maquinista Savio y Garín, aunque valoró el crecimiento en relación a las PASO. Además, puso en duda su continuidad en el Ministerio de Desarrollo Social.

En las elecciones primarias, Leandro Costa había cumplido el objetivo de Cambiemos en el partido de Escobar, que era superar los 30 puntos. Pero en los comicios del domingo no pudo cumplir con el objetivo de llegar al 37%. Al menos, no del todo, porque la lista de senadores nacionales sí alcanzó ese porcentaje. Pero él quedó en 35.5 y no pudo revertir la derrota de las PASO contra Unidad Ciudadana.

“Estoy muy contento, pero podría haber estado más contento, porque uno siempre espera ganar”, expresó el concejal reelecto del macrismo en declaraciones a El Día de Escobar, al tiempo que remarcó que “este resultado también significa un crecimiento muy grande y constante de Cambiemos en cada elección”.

“Me pone triste no haber logrado que ganen acá las listas de senadores y diputados nacionales”, admitió Costa, aunque enseguida aseguró que “en los municipios donde no había intendentes de Cambiemos, el de Escobar fue el mejor resultado”. Y valoró que en la provincia “la gente eligió futuro por pasado”.

En el plano local, el referente de la gobernadora María Eugenia Vidal no dudó en afirmar que “hay dos Escobar muy distintos”. Y señaló: “En la localidad donde vivo la diferencia a favor de Cambiemos fue muy grande, pero hay que entender la totalidad del partido”.

“Paradójicamente, quienes más sufrieron los doce años de abandono del kirchnerismo son los que más apoyaron a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo en alusión a Maquinista Savio y Garín, donde el respaldo a Unidad Ciudadana fue de 54 y 42 puntos, respectivamente. “Ahí hacemos la autocrítica y seguiremos trabajando para revertir esta situación”, dijo.

Como buen perdedor, Costa tuvo un párrafo de elogio para los ganadores: “Felicito por el triunfo al Intendente; a la mujer del intendente, que va a ser diputada, y a todos los concejales que van a ingresar”, manifestó. Y también dedicó un agradecimiento a su equipo “que me estuvo sosteniendo, empujando y alentando todo este tiempo de campaña”.

Consultado sobre si esta derrota podría afectar su proyección para la Intendencia en 2019, consideró que es un tema prematuro, aunque dejó una frase: “Mis aspiraciones, mis ganas y las de mi equipo son seguir adelante para que Cambiemos gane, conmigo o sin mí como candidato”.

Asimismo, puso en duda su continuidad en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: “Ahora me voy a tomar unos días de vacaciones y cuando vuelva voy a tener una reunión para definir ese tema. Lo que es seguro es que voy a seguir en el Concejo”, afirmó el concejal, que este martes presentó un pedido de licencia sin goce de dieta para ausentarse “por tiempo indeterminado” -así dice la nota que firmó-, aunque aclaró que será “por una sesión”.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios