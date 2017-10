Sujarchuk aseguró que las elecciones no fueron un plebiscito de la gestión local

El intendente analizó que se trató de una votación “muy nacionalizada” y con un componente local “mucho más chico del que deseábamos”. Además, chicaneó a Leandro Costa por decir que “hay dos Escobar muy distintos”.

Sensaciones ambiguas atravesaron a Ariel Sujarchuk el domingo a la noche, mientras le iban llegando los resultados de las elecciones legislativas en el partido de Escobar y en la provincia de Buenos Aires. El alivio por haber ratificado el triunfo territorial, la alegría porque su esposa Laura Russo será diputada nacional pero también un dejo de tristeza porque, como se preveía, Cristina Fernández de Kirchner no pudo repetir la victoria de las PASO y cayó ante Cambiemos, aunque en el distrito que él gobierna la ex presidenta sacó pecho y Unidad Ciudadana ganó en las cuatro categorías.

“El análisis es muy positivo, sobre todo en el contexto general. Obtuvimos más del 40% de los votos y sumamos 500 más en el recuento definitivo. Eso es una satisfacción importante. Como también lo es que mi compañera haya sido electa diputada nacional”, expresó el jefe comunal este miércoles, en declaraciones a El Día de Escobar.

Lejos del triunfalismo, evaluó: “Esta victoria tiene que, además de satisfacernos, darnos mayor humildad para corregir un montón de situaciones y acciones políticas que debemos tener en cuenta para los próximos dos años. Por ejemplo, mejorar el trabajo vecinalista en Belén de Escobar, donde estamos haciendo mucho”, advirtió con autocrítica.

También opinó sobre la derrota de la ex presidenta: “Creo que Cristina hizo una muy buena elección, pero el gobierno hizo una elección muchísimo mejor y sobre eso también hay que hacer una lectura”, deslizó, sin ahondar.

– ¿Cree que se plebiscitó su gestión o que la gente fue a votar pensando más en la cuestión nacional?

– Fue una elección muy nacionalizada, donde el componente local fue mucho más chico del que hubiésemos deseado. No hay que engañarse: en ningún distrito se plebiscitó a los intendentes, aunque es cierto que la gestión da un piso electoral por su nivel de aceptación. No obstante, hay mucha gente que adhiere a la gestión pero no comparte el espacio político. Eso se va a plebiscitar en 2019, cuando se tenga que elegir intendente nuevamente.

– Los resultados en Belén de Escobar, donde se impuso fuerte Cambiemos, y en Maquinista Savio, donde arrasó el kirchnerismo, volvieron a marcar un contrapunto muy fuerte. Sobre esto, Leandro Costa dijo que “hay dos Escobar muy distintos”. ¿Comparte esta expresión?

– Es cierto… Hay dos Escobar muy distintos, pero en otro sentido al que dice Costa: mientras él está ahora de vacaciones, “Chicharra” Toledo estaba apagando un incendio en Garín a la madrugada. Ese es el Escobar distinto. Él termina muy cansado después de la elección y se va quince días al exterior a tomar sol en una playa, mientras todos los demás candidatos se quedan acá.

– Es una chicana…

– No, no es chicana. Es así: el trabajador reconoce a un trabajador, nunca va a reconocer a un vago.

– Teniendo en cuenta el 5 a 5 en el reparto de bancas con Cambiemos, ¿cómo imagina al Concejo Deliberante de los próximos dos años?

– Creo que va a seguir habiendo una oposición responsable, que va a acompañar lo que ve bien, y otra oposición que es capaz de votar en contra de donaciones, cloacas o hasta de las luces LED que nos da el propio Banco Provincia.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios